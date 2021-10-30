嘉義市5.3億錢磚拚振興！市民「普發2000元現金」　截止時間曝光

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

後疫情時期全台拚經濟振興，嘉義市府決議普發市民現金2000元「振興消費金」，將分119處發放所，共計有26萬4348名市民受惠，今(30日)、明(31日)可至指定地點領取，來不及的民眾可於11月每周五、六到聯合里辦公室領取，或申請轉帳，期限至11月27日截止。

▲嘉義市拚振興，市民普發2000元現金。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義市長黃敏惠表示，每位市民普發2000元現金，鼓勵民眾能夠在地消費，不只紓困，更幫助產業振興，同時嘉義市還有針對在地市民的「大優惠」，包括消費滿千送百、一人最高5000送500，還有機會參加購物節，最大額頭獎是進口汽車Volvo V60最高頂級配備版，另還有許多豐富獎品，邀請市民一起幫助產業、振興經濟。

黃敏惠表示，今明兩天市民可至指定地點領取振興消費金，但若來不及領取的民眾，可於11月的每周五、六前往聯合里辦公室，按照相關時間領取，倘若真的在外地無法返鄉，市府也貼心準備的轉帳申請等相關規範，民眾只要於11月27日前上網申請，消費金最慢將於12月底轉入帳戶中。

此次嘉義市普發2000元現金，預計有26萬4348人受惠，市府發放現金高達5.3億，工程相當浩大。黃敏惠也說，這是嘉義市歷史上第一次，感謝相關單位規畫周詳、以及市民朋友配合，大家井然有序、按照規劃，一起消費振興，幫助彼此。