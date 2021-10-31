飯店攻堅畫面曝！嫌拒捕中彈不治　警匪槍戰警開16槍還擊

▲警方在飯店攻堅畫面曝光。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏、林悅、吳奕靖／連線報導

台南市今天（31日）凌晨發生警匪槍戰，陳姓槍擊要犯持槍拒捕自戕失敗，續與警方發生槍戰，遭開16槍還擊，他被擊中送醫急救不治，而最新攻堅畫面也曝光。警方今上午10時將統一對外說明。

高雄市警察局執行10月26日持槍射傷高雄市員警，涉嫌槍砲、殺人未遂及毒品案的陳姓犯嫌逮捕任務，30日經專案小組會同台南市警局合力調閲監錄影像，鎖定陳嫌藏匿在台南市中西區友愛街一家飯店地下室110室，即向台南市警局申請霹靂小組特殊任務警力支援。

▼警方在飯店攻堅畫面曝光。（圖／東森新聞）



台南、高雄警方於今凌晨0時42分執行攻堅，經破門後發現歹徒持槍拒捕，員警立即喝斥放下武器。惟歹徒仍欲持槍先自戕失敗，子彈未擊發，續再拉滑套上膛指向員警。員警隨即開槍還擊16槍，待陳嫌其無還擊能力，即停止射擊。

陳嫌由台南市消防局救護人員實施救護，並送台南成大醫院急救，惟已無生命跡象，急救後無效身亡，全案目前由高雄檢警調查處理。

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▲▼嫌犯送醫不治。（圖／東森新聞）

