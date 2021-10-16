嘉義市打造友善高齡城市　攜手嘉大一圓長者大學夢

▲▼嘉義市辦一日大學生體驗，一圓長者大學夢 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市致力打造高齡友善城市，市府首次攜手嘉義大學助銀髮族圓夢，15日在蘭潭校區辦理「一日大學生體驗」活動，40名長輩秀出不老活力，完成上大學的夢想。黃敏惠市長受邀出席，也以學姊身分歡迎在場「長輩學弟妹」，並頒發一日學生證，給最高齡的學生代表92歲陳磚阿嬤，現場氣氛溫馨熱鬧。

黃敏惠市長指出，高齡社會和少子化一直是政府的重要課題，嘉義市超前部署，民國100年起便推動高齡友善城市，是全台第一個「高齡友善示範城市」，今年更獲選為全台五星級「高齡友善城市」之一，實在不容易。

黃敏惠市長提及，每位長輩都有精彩的生命故事，是社會的寶貴資產。許多長輩早年因社會或家庭因素，未能完成上大學夢想，如今退休後仍保持學習熱情。感謝嘉義大學艾群校長及團隊，實現長輩重要願望；參與這次活動的長輩，含括64歲至92歲，年齡層範圍廣，除有迎新活動、校園巡禮及特色導覽，也安排兼具理論與實作的主題式課程，最後穿上學士服拍畢業照，領取結業證書等，內容充實豐富，看見他們臉上滿滿笑容，是市府繼續往前邁進的動力。

▲▼嘉義市辦一日大學生體驗，一圓長者大學夢 ，頒發學生證。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義大學校長艾群表示，嘉雲地區人口老化嚴重，在校園內很少有機會，看見這麼多高齡學生，期待透過這次長青共學活動，培養大學生的同理心，期待未來與市府有更多合作機會。

77歲的蔡阿嬤分享，當年家中經濟狀況不佳，無法繼續升學，僅有小學學歷的她，非常期待今天的活動，日前還跟孫子們炫耀說「阿嬤要做大學生了」，還能穿學士服拍照且一天就能畢業，非常興奮；就讀食品科學系研究所二年級的芷萱說，阿公阿嬤「很可愛」，比想像中有活力，會主動打招呼，這也讓她想起家中長輩，期待與他們共度美好的一天。

社會處表示，鑒於本市社區據點服務對象熱衷學習，為填補長輩當年未能升學之憾，市府今年度與嘉義大學合作辦理3場次「一日大學生體驗」活動，每場次40位，總計120位長者參與；希望透過此活動，翻轉社會對於高齡者活動設計的想像，激發長輩參與不同類型活動的意願，促進老人健康、社會參與潛力，落實活躍老化及社區照顧願景。