國際油價持續走高　陸中石油、中石化增加供應

▲中石油位於大連的精煉廠。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

國際油價持續走高，大陸部分地區已經出柴油供應緊張的情況。對此，大陸國家發改委表示，針對個別地區柴油供應偏緊的情況，國家組織石油企業增加供應，目前已有效緩解柴油供應緊張局面。

根據《央視新聞》報導，大陸國家發改委指出，9月份以來，由於國際市場石油價格持續走高，加上時值傳統消費旺季，個別地區柴油資源供應偏緊，國家發展改革委、國家能源局組織協調中石油、中石化兩大石油公司採取措施，增加成品油供應。

中國石油天然氣集團有限公司副總經理任立新表示，中石油通過增加原油進口、提高煉廠負荷、調整產品結構、停止成品油出口以及挖潛降庫存等措施，千方百計加大柴油市場投放，「下一步我們會加強原油的進口組織，進一步優化調整產品結構，持續加大國內市場柴油的投放力度。」

中國石化集團公司副總經理凌逸群也說，中石化煉油企業已滿負荷開工，並通過調整生產工藝等手段，全力增加柴油供應量。9、10月柴油供應量連續兩個月環比增加近20%，預計11、12月供應量比1到8月平均供應量增長近50%，「目前，中國石化加油站在全面放開銷售。當前，個別地區柴油供需偏緊，我們認為是短期的，預計情況會很快好轉。」