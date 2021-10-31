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明起油價連5漲　客運業咬牙撐！再推五倍券優惠搶攻「學生族」

▲▼新北板橋轉運站在經過三周的是營運後，於4/8正式營運為旅客服務。新北市長侯友宜偕同國光客運在內多家客運業者，共同主持啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲國光客運五倍券優惠。（圖／國光客運提供）

記者許維寧／台北報導

受國際油價波動影響，國內油價已經連四周調升，預計明天（11/1）零時起汽、柴油各將再調漲0.1元及0.7元。若油價再漲恐衝擊客運業票價。國光客運表示，疫情降級後當務之急是吸引客源回流，儘管油價上漲成本增加但仍暫時不敢漲價，也配合五倍券推出相關優惠，持五倍券臨櫃購買指定路線，學生全時段均可享票價8折優惠。

依據浮動油價公式計算，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，國內汽柴油參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升則來到28元。

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面對近期油價上漲恐衝擊客運業，國光客運表示，三級疫情降級解封後，重建消費者對國道長途客運的信心才是當務之急，吸引乘客回流最重要，儘管油價上漲成本增加對客運業者來說並不樂觀，但客運業最大競爭對手是高鐵台鐵等公營事業，面對雙鐵不調整價格情況下，客運業也只能咬牙苦撐。

為了搶客搶現金，國光客運也推出五倍券促銷，國光客運年底前最後一波「買回數票送回數票」方案，用五倍劵購買國道客運回數票，買8張回數票即可加送1張，買10張回數票加送2張，下殺至原票價八折以下優惠。

此外，學生憑學生證，持五倍券購票則可享有原價8折優惠。一般民眾持振興券購票來回票加送專案折價券，嘉義以南長程路線最高可省100元。也另外推出國五專案，購買來回票即可送國五20元折價券。

▲國光客運五倍券優惠。（圖／國光客運提供）

▲國光客運五倍券優惠。（圖／國光客運提供）
 

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