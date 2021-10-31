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特奧軟式曲棍球競賽嘉義市登場　黃敏惠開球

▲▼ 特殊奧林匹克軟式曲棍球競賽熱鬧登場 黃敏惠市長為選手打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

▲特殊奧林匹克軟式曲棍球競賽熱鬧登場。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

特殊奧林匹克軟式曲棍球運動2017年首度列為冬季世界特奧運動會正式比賽項目。中華民國智障者體育運動協會在國立嘉義特殊教育學校舉辦「110年特殊奧林匹克軟式曲棍球競賽」，嘉義市長黃敏惠也以中華台北特奧會理事長身分出席致詞為所有選手加油打氣；並為軟式曲棍球競賽開球，期許所有選手都能獲得好成績。

▲▼ 特殊奧林匹克軟式曲棍球競賽熱鬧登場 黃敏惠市長為選手打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，感謝嘉義特殊學校提供場域，讓選手們練習與參賽，今天是中華台北特奧會在今年舉辦的第二場正式賽事，項目為特奧軟式曲棍球，是一項團隊運動，與曲棍球運動很相似，但使用的器材不同球桿與球都非常輕，大幅降低特奧運動員在訓練與比賽時的風險。特奧軟式曲棍球自推廣以來，受到許多教練和特奧運動員的喜愛，在場上的擊球衝刺、防守反應、奔馳全場的速度感、團隊合作默契等，都是致勝關鍵，也讓這項運動變得十分刺激有活力。

▲▼ 特殊奧林匹克軟式曲棍球競賽熱鬧登場 黃敏惠市長為選手打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，這次比賽因國內青少年疫苗接種都在最近一個月的緣故，參賽人數較少，但相信在大家齊心合力、共同致力堅守防疫下，每一位特奧運動員都得到了充足的防護力。看到孩子們歡喜、認真努力練習，同時保持勇敢嘗試、爭取勝利態度，正是特奧運動家的精神，祝福每位選手都可以旗開得勝，爭取佳績。

▲▼ 特殊奧林匹克軟式曲棍球競賽熱鬧登場 黃敏惠市長為選手打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠市長為選手打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

中華民國智障者體育運動協會表示，這 次比賽也同時是2023年冬季特奧運動會中華台北軟式曲棍球代表隊以賽代訓的一次實戰經驗，相信透過這次比賽，可以幫助代表隊的實力更加成長與堅強。誠摯邀請各界人士為每一位參賽者加油，也強調賽事全程且全力遵守防疫相關措施，讓每一位與會者能安心參賽。

特殊奧林匹克軟式曲棍球競賽，中華台北特奧會自2019年引進及推廣，同年組隊赴韓國參加「東亞區特奧比賽」，初試啼聲獲得第四名的成績；去年2020年底，也舉辦全國選拔賽，組成融合隊伍，準備進軍2023年在俄羅斯喀山Kazan的冬季世界特奧運動會。

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