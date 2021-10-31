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愛心修繕南嘉跨域合作　協助東石弱勢少年安居

▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府勞工局結合台南市各大工協會組織志工，成立「做工行善團」，不僅服務台南轄內弱勢家庭，近年亦曾前往屏東縣、高雄市、嘉義縣市、雲林縣、南投縣等地與在地縣市政府、工會團體合作弱勢房屋修繕，除經驗傳承外，亦透過修繕過程達到互動交流，教學相長的意義，更擴散效益嘉惠更多弱勢勞工家庭。

▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10月31日台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。這次協助的案家為東石鄉弱勢的張姓少年，案主目前就讀高中一年級，案父2020年肝硬化過世，目前獨自居住在祖父留下的房屋。案主在就讀國中時住校，就讀高中後即搬回家裡居住，但老宅屋頂老舊破損、漏水嚴重，屋內更缺乏堪用家具，居住品質甚差。案主每個月靠兒少補助2千多元生活，開銷不足部分由伯父支援。

▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案是由世界展望會社工透過做工行善團臉書請求協助，為協助該名失依的少年，讓其能安心求學不致中斷學業，嘉義縣政府與台南市政府勞工局繼上次於梅山鄉修繕案台南「做工行善團」的實地修繕經驗分享，本次以共同合作方式進階傳承。經5月會勘後原本即將啟動的期程，因新冠肺炎三級警戒，導致修繕作業被迫先行暫停。近日疫情趨緩，嘉義縣政府首先完成張姓少年老家鐵皮屋的翻修，日前台南市鋁製品工會志工已將破損的鋁門窗更新。

▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

31則由南市木工、電氣工會志工，以及嘉義縣、市木工工會攜手合作，將客廳、臥室天花板輕鋼架、隔間牆壁美化板施工，及進行室內電路管線汰換、安裝照明、衛浴設備更新，盼早日協助張姓少年打造宜居的住家環境，使其能安心求學。

▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基，為「做工行善團」志工夥伴再度啟航到外縣市修繕感到肯定，同時也感謝嘉義縣木工業職業工會、嘉義市木工業職業工會理監事們到場合作，在此修繕機會下兩縣市夥伴再度交流傳承，除此之外，目前鹽水區趙姓身障勞工房屋修繕亦持續進行，另一處完成會勘的關廟修繕也即將啟動。台南市黃偉哲市長感謝志工用自己的專業與熱忱疼惜這塊土地需要的人，不分你我用真誠的行動將「家」打造成希望的家園。

▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長指出，該案主（高中少年）還問修繕的人員是哪裡來的？當他得知是台南市的工會志工，他說他以後也要當志工，志工們鼓勵他先完成學業，以後有機會就可以回饋社會。

▲台南「做工行善團」木工和電氣志工，再度跨域來嘉義縣協助弱勢進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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