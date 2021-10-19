洗腎翁鐵皮屋頂破洞漏水+天花板坍塌　屏東百工師志工團幫修繕

▲屏東百工師傅志願服務協會修繕李姓鄉民住處完工。（圖／屏東縣政府勞青處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉獨居的70歲李姓鄉民，房屋老舊，鐵皮屋頂破損嚴重漏水，天花板坍塌，浴室狹小，盥洗不便，屏東百工師志工團獲悉，進行修補，昨(18)日在在屏東縣璜業職業工會胡清江理事長帶領工會夥伴置換臥室天花板及房門後完工，讓他可以在安全無虞且舒適的環境中生活。

屏東百工師傅志工團秉持「屏東弱勢家庭屏東人自己照顧」，為擴大服務已結合縣內營造、水電、油漆、廚具裝修、泥水、鐵工、裝潢及木工等職業工會成立「屏東百工師傅志願服務協會」。

該協會於10月於疫情平穩後之首發服務個案為社會處內埔家庭服務中心轉介之李姓低收入戶，70歲的他領有身心障礙手冊，目前長期洗腎治療治療中，居住處所相當簡陋又漏水，礙於家庭經濟狀況無法自行修繕，尋求該協會協助。

經百工師傅志願服務協會王英吉理事長、蔡武雄理事及王燕飛總幹事現勘及開會研議，先由屏東縣鐵工業職業工會許宏彬理事領軍該工會志工，協助置換屋頂鐵皮及增設無障礙坡道，以改善屋內漏水情形，並順暢輪椅進出。

改善浴室空間及換裝窗戶部分則由全國營造業總工會理事長王英吉理事長領軍本縣營造業職業工會蔡武雄理事長及志工夥伴，打除浴池重新鋪設磁磚以增加活動空間，及置換對外窗戶以改善牆壁滲水情況。

再由裝璜業職業工會胡清江理事長帶著工會夥伴置換臥室天花板及房門，避免天花板坍落風險完成，讓他很感動。

屏東縣政府勞青處黃鼎倫處長表示，該處積極輔導轄內工會參與社會公益活動，往後亦將陸續透過此種連結各地民間資源與技術的方式，使民間力量發揮最大效益，嘉惠更多弱勢者，使屏縣處處有溫情。



