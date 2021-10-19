快訊／校方才剛接檢舉！嘉義師生「同車輕生」雙亡　男師今不治

▲嘉義東石漁人碼頭傳出師生輕生案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣東石漁人碼頭停車場17日傳出同校師生輕生，2人倒臥在休旅車內奄奄一息，經警消到場搶救後，16歲張姓少女宣告不治，而連姓男師(34歲)則是命危，經送往醫院搶救後，生命徵象仍不穩定，最後家屬於19日上午放棄急救，9時50分宣告不治死亡。

據調查，死者張姓少女與連男為同所高中師生，張女就讀高中一年級，連男則為兼課老師，同時在校外補習任職，因此才與張女認識。日前校方接獲檢舉性平案件，隨即展開調查，並於15日進行初步訪談，不料隔天張女就離家，待17日被發現輕生時已經明顯死亡；而連姓男師當下還有氣息，但經送醫搶救後情況仍不穩定，只能依靠維生器延續生命，直到今早家屬簽署放棄急救同意書，於上午9時50分拔除後宣告不治。

初步了解，張女16日晚間藉口要到咖啡廳和同學念書，由家人載到地點離去後，她隨即就搭乘連男的休旅車離開，兩人一路向82東西向快速道路往東石方向行駛，徹夜未回家，17日上午10點多一起前往東石當地超市購買木炭和火種，行蹤都在警方調閱監視器後一一明朗。警方在車內起出火種和火爐等相關器具，初判無外力介入，確切原因、2人關係還有待進一步釐清。

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