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今續吹東北風週四起回暖！　下一波「冷鋒過境」時間點曝光

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲預計下週日開始將再有一波冷空氣南下。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

昨日受到華南雲雨區東移影響，北部、中部山區有短暫陣雨，天氣風險公司weatherrisk表示，今天（10/31）開始環境水氣短暫減少，除了早上大台北地區、東半部仍然是多雲時陰、北海岸至東北角有些許降雨外，桃園以南則是晴朗天氣，白天大台北地區也有陽光露臉的機會。

但天氣風險公司指出，預計今晚到明天又會有些水氣通過中北部，加上東北風稍增強，迎風面的北部又會轉陰、偶有短暫雨。北海岸至東北角、宜蘭地區累積雨量會多一些，降雨時間也比較長，山區因地形作用攔截水氣，偶有短暫雨。水氣通過的狀況預計還會持續，預計週二到週三會更明顯，降雨區域可能延伸到中部地區，南部雲量也會變多，不過雨勢偏小，越往北邊降雨稍轉明顯，不過因為近期天氣系統都不強，除了迎風面地形雨較多外，整體雨勢不大，都是小變化為主。

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天氣風險公司表示，週三過後台灣附近天氣開始好轉，但北部偶爾受到少量水氣通過，天氣仍然有些小變化，不過在鋒前環境，風向由偏東轉為東南風整體溫度將會回升，中午感受較熱。預計這波鋒面低壓將會往東北邊移動，後方沒有冷空氣南下，因此後續對台灣沒有很直接的影響，主要是北部落於鋒前、微弱鋒面尾端附近的環境，週四至週六天氣仍然陰晴不定。

另外，天氣風險公司也預估，預計週末有波「比較強」的冷空氣由中國西北方往東南移動，預計週日在冷空氣前方有新的鋒面形成並快速通過台灣上空，為典型冷鋒過境，全台都有一波降雨，降雨過後溫度將有比較明顯的降幅，北部低溫有機會來到15至16度，會不會再更低要視冷空氣走向、強度有沒有小幅度變動。

但也提醒民眾，預報時間尚早，溫度上還有調整空間，但也預估中南部屆時溫度也會下滑，還請民眾多多留意未來的天氣預報。

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