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今年冬天很冷？專家「4大關鍵」解答了：預報1月會偏冷

記者許力方／台北報導

氣象專家李富城示警，今年冬天會很冷，寒流會非常強。中央氣象局則指出，今年冬季發生反聖嬰現象機率偏高，東北風影響台灣的機會也會因此較頻繁，換言之天氣涼冷的時間也較多。究竟今年冬天到底冷不冷？天氣風險公司分析四大點關鍵解答，同樣認為今年冬天有很高機會出現反聖嬰現象，讓東北風南下幅度較大，但冷空氣不一定對著台灣來，冬季平均氣溫為正常。

今年冬天冷不冷？天氣風險公司分析，第一、今年冬天有很高機會出現反聖嬰現象。第二、預估11、12月都是正常偏暖，1月偏冷，平均來說冬季氣溫是正常的。第三、反聖嬰現象會讓東北風南下幅度較大，但冷空氣不一定對著台灣來。第四、今年冬季、明年春雨預估偏少，進入冬季後要開始注意水情。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

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天氣風險公司指出，反聖嬰事件要成立有條件，需要季度的聖嬰指標，5個數值連續達到-0.5以下，才會是反聖嬰事件，目前7、8、9月是第一個數值達到-0.5，還要等到明年11、12、1月這個季度的數值出爐才能確定。但參考國際氣候預測研究院（IRI）10月最新的預報來看，今年冬季達到反聖嬰現向的機會達8成，而目前太平洋赤道海面下的海水，仍然呈現西熱冬冷距平的狀況，這樣的分布很有機會再持續到冬季，所以今年冬季發生反聖嬰現象的機會的確偏高，不過強度可能較去年弱。

「冬季偏向氣候上的正常冬天，冬天會冷才是正常的。」天氣風險公司指出，在全球暖化作用下，冬天偏暖日數增多，但有時冷空氣南下、降溫幅度很大，又會覺得很冷，溫度的感受上越來越兩極化，以去年反聖嬰現象的冬季為例，拿氣候值相比，11、12月都是正常偏暖，只有今年1月的時候受到寒流影響，才比氣候值來的冷，但3個月平均起來還是一個正常的冬季。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

由於反聖嬰時西太平洋的海水溫度比正常年高，加上印度洋偶極呈現負相位（西冷東暖），兩個現象都讓印尼附近的海溫變得較高，在印尼附近的上空就有比較明顯的上升運動，間接帶動周遭地面的空氣流入，因此台灣附近的東北風就會比往常大一些，北方的冷空氣也比較容易被引導南下。

另外，在這個上升區的週圍是相對氣流下沉的位置，未來一季大致會於中南半島至華南一帶以加強副熱帶高壓的形式存在，使西藏一帶上空的西風帶被往北邊拱，而在長江至日韓附近的西風帶就會因為平衡的關係，更往南延伸，冷空氣也就跟著更容易往南走。

要使台灣明顯變冷，主要關鍵還是在冷空氣的強度及走向，即便是負北極震盪發生冷空氣沒往台灣來就是不會冷，台灣地理位置都在這些氣候震盪的邊緣，也是北方冷空氣的強弩之末，氣候上的變化不一定與某種現象高度相關，冬季均溫要低於氣候值其實也不是那麼容易，目前來看明年1月有一點略偏冷的機會。

至於是否缺水？天氣風險公司指出，預報上，12、1月的確降雨有偏少趨勢，從更長遠的預報來看，春季也是有少雨的趨勢。事實上今年春天缺水的現象，有一部份的原因是去年的夏季降雨量偏少，7月沒有颱風生成，有發警報的颱風也幾乎過門不入，對水庫幫助不大；今夏梅雨下得多，颱風間接帶來的西南季風、外圍環流降雨都很多，加上上次缺水的經驗，只要大家節約用水，水資源的分配與調度有規劃、精進，就不一定會到乾旱的程度。

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