今北部涼冷、這區溫差大入夜降10度！　本週回溫時間點出爐

▲受東北風影響北部涼冷到週三（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

近期受到東北風影響，迎風面易降雨。中央氣象局今天（10/31）上午舉行線上記者會，技正羅雅尹表示，今天起到本週三（11/3）都受到東北風影響，迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨發生，其他地區則是多雲到晴，午後有零星短暫雨。西半部平地至外島地區降雨機率低。

羅雅尹說，至於今天同樣受到東北風低層水氣影響，基隆北海岸、大台北地區至東半部雲量較多，桃園以南天氣晴朗。白天大台北地區高溫可來到25度，北部至花東26至28度，中南部白天天氣溫暖高溫可來到30度。

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但根據氣象局資訊指出，中南部白天溫暖舒適，入夜之後低溫則在21至20度間，還需留意將近10度的日夜溫差。整體而言，羅雅尹說，中南部仍溫暖其他地方白天則是舒適偏涼爽。

羅雅尹分析，預計該波東北風將持續影響到週三，週四（11/4）開始隨高壓東移，台灣附近逐漸轉為偏東南風的天氣型態，因此禮拜四各地將會稍感覺回溫，但預計週六（11/6）入夜後又會有一波鋒面逐漸接近，下週日（11/7）開始受到的東北風影響，迎風面又會因為降雨機率提高，白天高溫下降。詳細情況，民眾可持續留意氣象局資訊。