顏清標批不尊重寺廟　周玉蔻連發2文嗆：有種斬雞頭發誓啊！

▲顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／綜合報導

對於資深媒體人周玉蔻指出，下個目標讓大甲鎮瀾宮媽祖自由、鎮瀾宮董事長顏清標是神棍等語，顏清標及廟方31日提出聲明反擊。對此，周玉蔻再嗆顏清標心虛，不敢正面回應綁架大甲媽質疑。

顏清標31日上午表示，不會對周玉蔻提告，周玉蔻指他是神棍，乩童的選拔相當嚴格，他什麼都不會如何當乩童？周玉蔻所講的話對他或對台灣很多寺廟來說都很不尊重，怎麼罵他都沒關係，但周玉蔻的言論是把鎮瀾宮所有總監事和海內外的百萬信徒「全當憨人」。

顏清標指出，補選前受到這些攻擊，對他來說是有傷害的，但這些攻擊傷害到他的家人，都是不太好的，周玉蔻根本故意把他們打成「黑五類」，「畢竟現在媒體都是他們的」。

至於學者質疑鎮瀾宮在總監事選舉過程不透明，顏清標則說，「學者講話不用負責任，他們當教授，我們沒讀什麼書，尊重他們」，這些學者根本沒看過總監事的選舉，每一人都要兩票，每個都要自己簽名，章都要自己蓋，全程公開化，若學者有興趣，歡迎下次在總監事選舉時觀看選舉過程。

對於顏清標的回應，周玉蔻31日中午在臉書表示，「冬瓜標早上發出的聲明文怯詞弱，對綁架大甲媽之質疑不敢正面回應，表示心虛！有種，對著神明斬雞頭發誓啊！綁架大甲媽！鎮瀾宮踹共！對了，我不會發表不自殺聲明，賭他（他們）不敢！」

1小時後，周玉蔻在臉書再度發文。她痛批，顏淸標自己做了台灣寺廟之恥的事，卻牽拖質疑綁架大甲媽是不尊重台灣寺廟，拉正派寺廟下水，不厚道！沒擔當！