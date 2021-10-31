　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏清標批不尊重寺廟　周玉蔻連發2文嗆：有種斬雞頭發誓啊！

▲▼顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

▲顏清標、周玉蔻。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

對於資深媒體人周玉蔻指出，下個目標讓大甲鎮瀾宮媽祖自由、鎮瀾宮董事長顏清標是神棍等語，顏清標及廟方31日提出聲明反擊。對此，周玉蔻再嗆顏清標心虛，不敢正面回應綁架大甲媽質疑。

顏清標31日上午表示，不會對周玉蔻提告，周玉蔻指他是神棍，乩童的選拔相當嚴格，他什麼都不會如何當乩童？周玉蔻所講的話對他或對台灣很多寺廟來說都很不尊重，怎麼罵他都沒關係，但周玉蔻的言論是把鎮瀾宮所有總監事和海內外的百萬信徒「全當憨人」。

顏清標指出，補選前受到這些攻擊，對他來說是有傷害的，但這些攻擊傷害到他的家人，都是不太好的，周玉蔻根本故意把他們打成「黑五類」，「畢竟現在媒體都是他們的」。

至於學者質疑鎮瀾宮在總監事選舉過程不透明，顏清標則說，「學者講話不用負責任，他們當教授，我們沒讀什麼書，尊重他們」，這些學者根本沒看過總監事的選舉，每一人都要兩票，每個都要自己簽名，章都要自己蓋，全程公開化，若學者有興趣，歡迎下次在總監事選舉時觀看選舉過程。

對於顏清標的回應，周玉蔻31日中午在臉書表示，「冬瓜標早上發出的聲明文怯詞弱，對綁架大甲媽之質疑不敢正面回應，表示心虛！有種，對著神明斬雞頭發誓啊！綁架大甲媽！鎮瀾宮踹共！對了，我不會發表不自殺聲明，賭他（他們）不敢！」

1小時後，周玉蔻在臉書再度發文。她痛批，顏淸標自己做了台灣寺廟之恥的事，卻牽拖質疑綁架大甲媽是不尊重台灣寺廟，拉正派寺廟下水，不厚道！沒擔當！

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
驚悚畫面曝！2機車相撞　騎士噴飛卡車底身亡
無名小島隨便挖都是骨骸！　海上「萬人塚」曝光
20多歲女「打2劑BNT」感染　Ct值11！接觸者匡列中
《海角7號》「大大」變甜美正妹！　13年後現況曝光
肯德基4折、漢堡王買1送1！　「7大速食店」優惠一次看
快訊／今本土+0　增6例境外移入！
身上17個彈孔慘死！　射警嫌「善良」曾撂這句話
快訊／高屏溪河床驚見2具遺體！　相距僅100m
貨車跳出「謎樣短裙妹」畫面瘋傳　網崩潰：包裹黏黏

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

竹市光臨藝術節今晚落幕　林智堅：志工們是最美的城市風景

立院世界地圖已卸下！移往議政博物館　換400年台灣地圖原因曝

顏清標批不尊重寺廟　周玉蔻連發2文嗆：有種斬雞頭發誓啊！

民進黨將「反萊豬」變「反美豬」　柯文哲：典型政治操作

6年前重病差點醒不過來　黃珊珊決心戒癮！找不到它眼淚鼻涕直流

柯文哲：公投是藍綠意識形態對決　萊豬是民進黨政治操作

柯文哲：民進黨為讓蘇貞昌選新北市長　停掉深澳電廠「被迫蓋三接」

泰國將台灣納63低風險國家　外交部：適用免隔離入境措施

林靜儀酸「台中要穿防彈衣才能選」　顏清標神回應

周玉蔻發文「讓鎮瀾宮媽祖自由」　顏清標：故意把我打成黑五類

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

竹市光臨藝術節今晚落幕　林智堅：志工們是最美的城市風景

立院世界地圖已卸下！移往議政博物館　換400年台灣地圖原因曝

顏清標批不尊重寺廟　周玉蔻連發2文嗆：有種斬雞頭發誓啊！

民進黨將「反萊豬」變「反美豬」　柯文哲：典型政治操作

6年前重病差點醒不過來　黃珊珊決心戒癮！找不到它眼淚鼻涕直流

柯文哲：公投是藍綠意識形態對決　萊豬是民進黨政治操作

柯文哲：民進黨為讓蘇貞昌選新北市長　停掉深澳電廠「被迫蓋三接」

泰國將台灣納63低風險國家　外交部：適用免隔離入境措施

林靜儀酸「台中要穿防彈衣才能選」　顏清標神回應

周玉蔻發文「讓鎮瀾宮媽祖自由」　顏清標：故意把我打成黑五類

竹山鎮推廣「花園城市」　與柯仔坑社區合作打造20公頃稻田花海

許光漢喜迎31歲生日　深夜無預警曝喜訊...粉全暴動！

長腿叔叔暖送愛心便當進屏東山區　女王總裁送交通車

竹市光臨藝術節今晚落幕　林智堅：志工們是最美的城市風景

倒地畫面曝！台中2機車相撞　1人噴飛卡車底送醫不治

濃郁湯頭滿滿精華！台南粥品專賣店　一碗就能吃到8種海鮮超過癮

東石鄉松子大排遭倒50噸廢棄物　環保局調監視器追查

嘉義縣慢速壘球社區聯誼賽　18隊布袋過溝爭冠

布袋鎮幸福巴士布袋環狀線　11月3日正式營運

今增6境外！20多歲女「打2劑BNT」突破性感染　Ct值僅11

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

政治熱門新聞

台中要穿防彈衣才能選？顏清標神回應

不滿周玉蔻指神棍、綁架鎮瀾宮　顏清標10點記者會回擊

獨／柯文哲再失核心幕僚　團隊頻繁更迭成隱憂

1萬多人明年教召14天　國防部曝這類人優先收到教召令

幕後／民進黨民調：藻礁公投恐影響供電穩定　51%民眾贊成

「中國憤怒CNN專訪蔡英文」　卓冠廷：台灣最大公約數是討厭中共

顏清標批周玉蔻：故意把我打成黑五類

6年前重病差點醒不過來　黃珊珊決心戒癮！

「是的，我沒當兵」何博文自揭原因

蔣萬安、羅智強挺誰？　朱立倫：國民黨有這麼多強棒很開心

朱立倫口誤「反九二共識」遭蘇貞昌譏　反嗆：你口誤的時候都跑哪去？

周玉蔻再嗆顏清標心虛：有種斬雞頭發誓啊！

夜宿凱道很寒酸？　他嗆民進黨「砸5800萬超有錢」

林昶佐爆「3Q哭了」　陳柏惟秒回：黑白講

更多熱門

相關新聞

台中要穿防彈衣才能選？顏清標神回應

台中要穿防彈衣才能選？顏清標神回應

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭媒體人周玉蔻指稱綁架媽祖、要讓媽祖自由，顏清標大感不滿，31日特地於鎮瀾宮召開記者會，駁斥周玉蔻所言是不實指控，且對全台甚至全世界參拜大甲媽的信眾相當不尊重。另外，針對日前民進黨前立委林靜儀稱台中是需要穿防彈衣才能選的地區，顏清標則笑回，「你去問一下有誰穿過？」

顏清標批周玉蔻：故意把我打成黑五類

顏清標批周玉蔻：故意把我打成黑五類

不滿周玉蔻指神棍、綁架鎮瀾宮　顏清標10點記者會回擊

不滿周玉蔻指神棍、綁架鎮瀾宮　顏清標10點記者會回擊

即／否認顏莉敏出戰補選　顏清標「成功不必在顏家」

即／否認顏莉敏出戰補選　顏清標「成功不必在顏家」

馬辦稱三中案是「東廠」政治追殺　周玉蔻：馬英九是被下架的東廠

馬辦稱三中案是「東廠」政治追殺　周玉蔻：馬英九是被下架的東廠

關鍵字：

顏清標周玉蔻媽祖大甲鎮瀾宮

讀者迴響

熱門新聞

陰莖大小看手指就知　出生前注定

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

LINE公告：中國手機將無法使用LINE PAY

Albee男友求歡：我們去打X！她滿足激讚「size無可挑剔」

全台一波降雨　「冷鋒過境」探15℃時間曝

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面