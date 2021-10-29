防疫解封　台南市勞工局說明勞動部專案引進移工政策

▲台南市勞工局指出，密切注意中央未來開放移工引進之政策，並於防疫優先的條件下協助事業單位引進移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關心台南市移工引進的相關問題，勞動部於2021年5月19日因疫情已暫停引進新移工，故特別指示勞工局密切注意中央未來開放移工引進之政策，並於防疫優先的條件下協助事業單位引進移工。

勞工局局長王鑫基表示，現行勞動部之規定，新引進之移工需辦理14日之居家檢疫，台南市轄內目前有18處防疫宿舍共計有889間房間可供移工作為居家檢疫之用。另雇主引進移工前需依規定填報「移工入境辦理居家檢疫計畫書」向勞工局申請檢疫場所之實地查核，勞工局將會邀請衛生局及消防局進行聯合稽查；勞工局亦將依據現行勞動部之規定針對移工居家檢疫場所實施查核，確認「場所基本規劃」、「房間及設施」、「門禁管理及安全維護」及「環境清潔及廢棄物清理」共4項目已妥為安排達到防疫之目的，雇主才能引進移工。

移工若引進國內後居住於防疫場所，勞工局將辦理「移工入境關懷訪視」，其訪視項目包含「居家檢疫地址是否與通報地址相符」、「訪視時移工是否在檢疫住宿地點」、「有無從事工作」、「移工是否與他人同房同住」、「每日供餐情形」及「每日有無測量移工體溫」共6項，藉由前述項目之訪視確保入境移工的健康狀況並達到防疫之目的。

近日勞動部業與相關部會討論將專案引進移工，初步方向對於移工來源國的防疫策略為打過疫苗的移工將可優先入境，移工入境必須持PCR檢驗報告確定未染疫。對於入境後之強化防疫措施，則有完成14日之居家檢疫與7日之自主健康管理。

勞動部未來將採取專案引進移工之相關規定仍有許多細節待研議，勞工局將密切關注未來共同研議後發佈之規定，並持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於Line等網絡加強宣導外，亦於勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。