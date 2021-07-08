感謝三度捐疫苗！高雄百貨推日本美食工藝展　大血拚酬謝相挺

▲感謝日本三度捐贈疫苗，高雄各家百貨推出日本感謝祭。（圖／大立百貨提供）

記者許宥孺／高雄報導

日本三度捐贈台灣COVID-19疫苗共337萬劑，有效幫助提高國內疫苗覆蓋率。高雄各百貨也推出日本感謝祭，不需出國就能買的到日本美食、工藝品，呼籲消費者用報復性購物一解不能出國之悶，酬謝日本相挺！

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▲大立百貨推出「日本美食、工藝展」，呼籲消費者報復性購物酬謝日本 。（圖／大立百貨提供）

大立百貨推出「日本美食、工藝感謝展」，活動自即日起至7月20日，凡舉北海道特大貝柱、氣泡梅酒、福岡八女抹茶、新瀉魚沼產越光米等，眾多大受好評的日本精選商品一次集結。

▲不用出國就喝得到日本道地茶香。（圖／大立百貨提供）

▲日本百年玻璃老店，純手工打造細膩酒杯。（圖／大立百貨提供）

除了美食，日本工藝品更是消費者每年引頸期盼的展售商品，有純手工打造的日常生活用品、廚房用具以及家庭小物，像是職人製作的耐高溫炒菜匙，讓消費者在疫情期間用好廚具，在家練習好廚藝。

▲漢神百貨直播線上購，同時連線日本看東京鐵塔。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢神2館則推出「台灣感謝祭」，即日起至7月13日，針對美日商品做出優惠下殺折扣，館內美日化妝品、服飾、家電、食品等，分別有特定款買一送一、買A送B等折扣。

▲漢神百貨推出「台灣感謝祭」。（圖／記者許宥孺翻攝）

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