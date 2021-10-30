蔣萬安、羅智強挺誰？　朱立倫秒「退一步」：國民黨有這麼多強棒很開心

▲台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天，立委蔣萬安響應夜宿，國民黨主席朱立倫送宵夜聲援。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

藍營力拚1218四大公投全部過關，台北市議員羅智強30日發起「夜宿凱道49天」活動替公投造勢，國民黨立委蔣萬安擔任首日神秘嘉賓，要和羅智強一起夜宿凱道，黨主席朱立倫則到現場發放宵夜。3人共同接受媒體聯訪時，被問到羅、蔣同台被解讀為台北市長初選起手式，站在中間的朱立倫趕緊退後一步，並將雙手搭在兩人肩上，笑說「不覺得看到國民黨有這麼多強棒，是很開心的嗎？」

羅智強30日起和前國民黨文傳會副主委鄭照新啟動「夜宿凱道49天」活動，每天規劃3人夜宿凱道，呼籲民眾在公投投下同意票。

活動首日，蔣萬安以神秘嘉賓身份出席，晚間9點多背著睡袋、外套、礦泉水，與朱立倫同時抵達凱道會場。蔣萬安受訪時表示，四大公投中尤其食安議題不容退讓，非常多民眾都不希望萊豬進口，這是人民最卑微的要求，年底公投攸關台灣未來不只10年、20年、30年非常關鍵的轉捩點，「不希望民進黨站在人民對立面。」

媒體詢問，與羅智強同台被視為台北市長初選起手式，蔣萬安說，他與志強兄非常要好，常常保持聯繫、互通有無，他也非常認同羅智強帶領的夜宿凱道49天活動，因此願意在活動的第一天就來夜宿凱道，一起響應，讓民眾瞭解到公投的重要性。

有趣的是，朱立倫、羅智強、蔣萬安3人共同受訪，談到北市長政治題時，原本站在中間的朱立倫馬上退後一步，雙手搭在羅、蔣的肩上，媒體問朱「這是兩邊一起挺的意思嗎？」朱立倫則笑說，「不覺得看到國民黨有這麼多強棒，是很開心的嗎？」