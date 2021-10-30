視障按摩集好禮　台南市勞工局直播抽大獎

▲台南市勞工局30日在國道東山服務區視障按摩據點，舉辦視障按摩集點活動抽獎直播活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南視障按摩集點活動得獎名單出爐！台南市勞工局30日在國道東山服務區視障按摩據點，舉辦視障按摩集點活動抽獎直播活動。

，現場由特別邀請到從事公益多年，照顧偏遠兒童、也為紅心字基金會公益募款的特別來賓亞亞直播，共抽出1000元全聯禮券80名、1500全聯禮券30名、Switch Lite 1台、電視2台，以及萬眾矚目的大獎iphone 1台，趕快上勞工局「台南呷頭路」臉書粉絲專業看看幸運兒是不是你！

中獎的幸運兒請在11月15日前私訊勞工局委託之桔子公關顧問有限公司的「LINE ID」：0905559205索取簽領單把各項大獎抱回家！（寄送獎品之郵資由得獎人自行負擔）。

勞工局王鑫基局長表示，今年5月因疫情加劇致全國進入三級警戒，按摩業首當其衝被勒令停業，停業期長達兩個半月，終於在7月27日防疫指揮中心發布警戒降級同意按摩業遵照防疫指引即可恢復營業，勞工局第一時間即輔導視障按摩院業者復業時遵循防疫規定，同時協助行動不便視障按摩師施打新冠疫苗，協助按摩師順利復業並安全營運。

為了讓按摩院營業狀況快速進入軌道並提升顧客消費意願、增加按摩師收入，勞工局特辦理「Eye的摩法師 按摩集好禮」活動，只要到按摩院消費滿400元就能集1點，集滿10點就可以參加抽獎，第一波抽獎於9月23日，抽出3只第五代小米手環及1台松木氣炸鍋，皆已送出。本次得獎幸運兒也請把握時間於11月15日前完成領獎。

台南市93處視障按摩據點於消費集點抽獎活動中共創營業額逾400萬元。所有執業按摩師都是經過長達一年1600小時的專業訓練。另外，勞工局還辦理視障按摩院設施設備補助更新，提供設備更新補助，如:裝潢、按摩床、按摩椅、冷氣、招牌等，還有耗材補助像是酒精、口罩、床巾捲等，讓顧客能在最舒適的環境享受最精湛的按摩技術，讓身心達到最有效果的放鬆。請上網搜尋台南市按摩據點https://data.tainan.gov.tw/dataset/massagestop

勞工局就業促進科表示，感謝市民朋友支持視障按摩活動，也恭喜中獎的市民朋友，期望透過這一次的集點抽獎活動，讓市民朋友多接觸、多了解視障按摩，破除對視障按摩的刻板印象。每一位按摩師都是受過專業訓練、持有證照，用專業技術、親民價格讓市民朋友享受頂級舒壓按摩，鼓勵大家用行動支持視障按摩師。