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華南雲系通過！中部以北迎雨時間點曝　溫差大「入夜急墜10°C」

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日上午中部以北有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周持續受到東北風影響，東半部、大台北地區較容易降雨，今日清晨受到華南雲系通過影響，桃園以北有明顯雨勢，雲系將逐漸影響苗栗、彰化地區，中午前也會有一波降雨。今日白天高溫最熱可達30度，入夜後最低溫則約18度，南部日夜溫差可能超過10度。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天到未來幾天台灣環境都是以東北風為主，東半部、大台北地區容易降雨，而今日清晨華南雲系經過台灣上空，因此中部以北、大台北、基隆有明顯雨勢，華南雲系將再移動到苗栗、彰化地區上空，中午前也會有一波降雨，待雲系通過後降雨就會緩和轉陰天，山區仍有短暫降雨。

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▲▼雨過天晴,下雨,陣雨,放晴。（圖／記者謝盛帆攝）

▲南部地區白天可見陽光，入夜溫差大。（圖／記者謝盛帆攝）

溫度方面差異不大，由於東北季風已逐漸減弱，今日清晨比昨日略回溫，早晚低溫18到21度，白天高溫北部、宜花23到26度，中部、台東27到28度，南部30度，其中南部地區要留意日夜溫差，白天若有下雨時感受會較涼爽。

而明日到下周三都是類似的天氣型態，以東半部、大台北地區容易有局部短暫雨或飄雨，下周四後北邊高壓出海，台灣附近改吹東風，天氣轉變，各地氣溫回升，不過下周末可能會再有一波冷空氣影響，氣溫再降。

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