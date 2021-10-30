蔡英文訪光臨藝術節　被新竹美驚：整座城市都是光雕



▲蔡英文29日晚間前往新竹市欣賞光臨藝術節。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹光臨藝術節壓軸光雕展演進入倒數階段，蔡英文總統29日晚間與林智堅市長搭乘「光車」遊覽舊城區，欣賞新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）、新竹州廳、新竹一信、美術館等古蹟光雕作品。蔡英文總統說，每次來心情都很好，收穫滿滿，這是全國第一個大規模的城市型燈節，真的很漂亮，邀國人在最後周末帶五倍券到新竹來遊玩消費。

蔡英文總統說，她不論當總統前、後都來新竹，因為立法委員柯建銘、市長林智堅邀請不能不來，每次來心情都很好，收穫滿滿。每年國慶時，總統府也有光雕，但新竹光臨藝術節完全不一樣，不只有一座建築物，整座城市都是光雕，真的很漂亮。

▲▼蔡英文搭乘「光車」遊覽舊城區，欣賞新竹聖母聖心主教座堂（俗稱北大教堂）、新竹州廳、新竹一信、美術館等古蹟光雕作品，大讚整座城都是光雕，真的很漂亮。

蔡英文總統也說，新竹市是充滿文化底蘊和創新活力的城市，如同這次的燈光展演。今年光臨藝術節引起了許多回響，開展到現在，參觀人次已經超過200萬，包括桃園的鄭文燦市長、台南的黃偉哲市長，都特別率領團隊來參訪。

市府指出，光臨藝術節光雕展演至31日，邀請民眾把握周末看展機會，欣賞最藝術、最科技與最有未來感的光臨藝術節，9座光雕作品每晚6時至10時展演，另護城河沿岸還有靜態燈區好好拍，周末也有市集活動、街頭藝人、大型戶外演出等。

此外，今（30日）晚間5時在東城門廣場還有萬聖節活動「星際探險夜」，有高蹺行走獸、風暴兵巡場、機器人派對出沒；今晚晚間7時在香山天后宮由臺灣特技團帶來《神采飛揚臺灣情》，表演免費入場，歡迎大小朋友共襄盛舉。

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