五倍券登場！街訪新竹人怎麼花　意外爆料消費力狂到團購買房

▲《ETtoday街訪突即隊》出任務來到新竹，隨機街訪打聽當地人的消費力，竟有上班族爆料買房子也能一起團購。（圖／翻攝自影片，以下同）

生活中心／綜合報導

終於等到五倍券來了，要怎麼使用成為網友之間的熱議話題，而比起自己花錢，更想知道其他人打算拿來買什麼東西。為了滿足大家的好奇心，《ETtoday街訪突即隊》出任務來到新竹光臨藝術節，隨機街訪問到上班族準備拿五倍券到購物中心血拼、大啖美食，繼續買爆之外，也意外爆料當地人平常的消費習慣，買房子也能喊「+1」一起團購。

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全台最有錢的地方在哪裡？根據財政部統計，全國最富裕的村里，新竹縣市狂到一口氣包辦了前5名。新竹不只高所得，高消費力也讓當地人很有共鳴，就有上班族透露公司主管都會一起團購房子，也有些科技業領到年終後直接去訂車，或是拿去付房子頭期款；另有繪畫家教認為，消費力高低雖然看人，但以自己接案教學所接觸情形來看，家長在栽培小朋友這方面，確實比較大方願意花錢。

趁著五倍券推出熱潮，《ETtoday街訪突即隊》也在街頭突擊新竹人，結果發現不少年輕上班族對於五倍券如何使用早已有規劃，有人分享才剛到手的iphone 13 pro新機，接下來還要開心拿五倍券再去巨城購物中心繼續買，幫自己換新包包或化妝品；也有人自曝去年領了三倍券後，就到高級餐廳吃好料，店家還多送龍蝦或開胃菜，一餐吃起來下來大概3千元左右，這次五倍券也打算領紙本再去享用美食；還有貼心女友要把五倍券一次用掉，選購5千元左右生日禮物送給另一半。

▲▼年輕上班族透露拿到五倍券後，要到百貨繼續開心大買特買。

▲也有貼心女友打算把五倍券花在另一半身上。

其實新竹好逛又好買，拿著五倍券不怕沒地方花，就有在地人熱心大推自己新發現的店家，可以尋找到一些古著或特色小物，在城隍廟附近很值得一逛，另外，每到周年慶就湧現滿滿人潮的巨城購物中心，不僅櫃位集中很好逛，周邊還有不少小店、咖啡廳、美食，非常熱鬧。現在更有最超值的「系列消費活動」，新竹市府攜手串聯百貨、賣場、商圈、餐飲等店家，加碼放大五倍券，民眾只要到指定商圈或店家消費可享超值優惠，再抽汽車、gogoro、iphone等大獎，獎品價值逾百萬元。針對外縣市遊客，市府也將與在地旅宿業者合作，只要住宿就加碼送在地消費優惠券，新竹伴手禮優惠、實體店家現金抵用，讓旅客有吃有玩。

▲在地人推薦新竹市好玩景點，可以到南寮漁港吃吃東西、騎腳踏車。

除了血拼消費，若想來趟新竹輕旅行，運動派可以到十八尖山走走步道、17公里海岸線騎自行車；文藝派推薦玻璃工藝博物館、新竹美術館；最熱門IG打卡點賞蟹步道，適合帶著小朋友前往親近大自然，一起看海看夕陽；海鮮控最推到南寮漁港品嚐生鮮美味，順便買買新鮮漁產，還有海岸最靚的「波光市集｣。一日遊戶外踏青的話，上午玩新竹動物園，下午再到新竹公園、三民公園或中央公園野餐休憩，晚上還可欣賞美麗的燈藝作品。

▲「新竹光臨藝術節」結合科技、歷史等城市特色，民眾可以在三大公園欣賞充滿科技未來感的大型燈藝作品。

由台灣燈會轉型延續的「2021新竹光臨藝術節」，結合智慧科技、光影互動與城市歷史特色的燈藝作品，就設置在新竹三座公園內，民眾散步時能體驗充滿科技未來感的作品，而且越夜越美麗，10/22～10/31還將推出期間限定的「古蹟光雕」，點亮市區9座建築、古蹟，帶來精彩的光之盛宴。因疫情關係，許多人前陣子在家悶久、悶到慌，好不容易疫情趨緩，是時候讓自己好好放鬆一下，新竹市歡迎全國民眾拿著五倍券來觀光、一起買爆！