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林智堅邀新竹住兩晚　看全台最大古蹟光雕秀

圖、文／新竹市政府提供

2021新竹光臨藝術節壓軸展演10月登場，新竹市長林智堅也公開親子兩天一夜光臨藝術節全攻略。親子白天可遊新竹市立動物園、到訪香山濕地藝術展區；夜晚則漫遊光臨藝術節看光雕，還有街頭藝人表演與光臨市集超過百攤文創攤位，新竹愈夜愈精彩，除了動物園需50元門票，全部展演都是免費參加。

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▲聖母聖心主教座堂（北大教堂）光雕作品「拂曉之翼」畫面，猶如史詩級電影特效。

林智堅說，全國首見、最大規模「光雕秀」將於10月22日至31日每晚18點在新竹市登場，市區9座建築、古蹟包括新竹車站、州廳、美術館、專賣局新竹支局等將成主角，搭配壯麗音樂，光影藝術投影在建築上，此外，更有護城河光臨市集帶來手作、飲食攤位，假日另有數十組街頭藝人輪番上陣。

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▲新竹第一信用合作社光雕，將建築變身為最火紅老虎壩子機、布穀鐘，更有打磚塊遊戲。

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#親子2日全攻略：

DAY1新竹動物園－台灣昆蟲館－光雕秀－街頭藝人表演
DAY2香山濕地藝術展區－FOCA福爾摩沙馬戲團、臺灣特技團大型公演

林智堅說，新竹市立動物園、台灣昆蟲館都位於新竹公園內，全區都是無障礙、親子友善環境，兩舘都特別設置「兒童視角」觀察窗，孩子們不用父母幫忙，就能近距離觀察動物、昆蟲們。玩累了，周邊還有森林食堂，還可邊看動物邊用餐。

第一天夜晚最後就來看光雕當「睡前故事」，站前新竹客運商業大樓則有「數位動物園」光雕秀，用光雕把新竹動物園動物們放大十幾倍，跳到觀眾眼前，動物們逃出動物園，穿梭於建築中。

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▲新竹市影像博物館光雕作品「光影風城」，重現早期各戲院競爭榮景。

在新竹州廳則有「魔燈大州廳」光雕環景劇場，用繽紛卡通色彩，創作出象徵米粉、貢丸「米米、丸丸」，將隨劇情跳到警察局、消防博物館等周遭建物，帶觀眾來場城市冒險，將會是孩子最愛。

另外，光臨藝術節期間，每逢周五、六、日，在光雕展演沿線（親水公園、新竹市議會前廣場及中正路），18點至21點間，將有66場街頭藝人精彩表演秀輪番上陣。週六日護城河畔也有光臨市集，有超過100家全台文創攤位齊聚。

第二天可往香山海岸前進，光臨藝術節「香山濕地藝術展區」也同樣邀日本、台灣知名藝術家創作，包括賞蟹步道七彩旅人、大鳥巢、潮汐浮球，還有絕美海浪球場，7件作品完美結合海岸與在地風土文化信仰，最推薦透過腳踏車沿著「17公里海岸線」遍遊香山天后宮、香山沙丘等濱海美景。

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▲香山濕地藝術展區獲好評，延長展出至10月31日。

除光雕秀，還有大型戶外展演，10月23日至11月27日每逢周末共五場次，皆免費入場，10月23日FOCA福爾摩沙馬戲團帶來《土地的歌》，晚間19點在天公壇公園；10月30日晚間19點在香山天后宮，由臺灣特技團帶來《神采飛揚臺灣情》，是融合雜耍、特技、舞蹈的精采表演。

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▲10/22-10/31光雕展演攻略地圖

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