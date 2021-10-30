學生遭「捉腳倒吊半空」嚇瘋！校長爆氣懲罰多人圍觀　震撼畫面曝

▲校長維西瓦卡瑪在盛怒之下，直接抓住索努亞達夫一條腿，凌空倒吊在走廊牆外。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名私校校長認定男學生太過頑皮，直接單手抓著學生的一條腿，讓孩子懸空倒掛在走廊牆外當作懲罰，無視男同學祈求原諒的尖叫，當著其他學生的面嚴厲訓斥。這令人震驚的一幕隨即在網路上瘋傳，儘管校長事後向學生家長道歉，但地方政府已下令提告，校長已於事發隔日遭逮捕。

綜合《今日印度》等外媒報導，該名學生名為索努亞達夫（Sonu Yadav），就讀北方邦「薩巴夫納教育機構（Sadbhavna Shikshan Sansthan）」私立初中，依據學生父親的說法，孩子28日與同校學生離校購買印度傳統小吃炸脆球。但校長維西瓦卡瑪（Manoj Vishwakarma）得知此事後感到相當憤怒，認定孩子們太過頑皮。

校長維西瓦卡瑪在盛怒之下，直接抓住索努亞達夫一條腿，凌空倒吊在走廊牆外，當著多名學生的面嚴厲訓斥，無視他當時祈求原諒的尖叫，最終才被拉回走廊。

這一切事發經過被拍了下來上傳網路，引發當地社會高度關注。維西瓦卡瑪事後表示，索努亞達夫非常調皮，且家長也要求多加管教，所以才試著嚇嚇孩子。但索努亞達夫父親直言，儘管孩子們是有點調皮，但校長使用此種方式懲罰，「這有可能危及到我兒子的性命」。

當地治安官已指示基層人員針對此事展開調查，同時下令對校長維西瓦卡瑪提告，而校長也在事發隔日被逮捕。