桃園復興「三好」產業競賽　提供旅遊好品質

▲2021桃園復興「三好」產業競賽頒獎。（圖／復興區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市復興區公所今年首次以「好禮、好玩、好宿食」為活動主軸，辦理「2021復興三好產業競賽活動」，歷經兩個月專家實際體驗、實地評選及全民網路票選後，決選出好禮尋優－復興十大伴手禮；好玩探秘－復興十大遊程設計；復興好宿食－復興十大美食民宿及網路票選人氣獎30組，期提供遊客更多三好豐富旅遊品質，創造商機。

復興區長游正英29日表示，本次參與伴手禮競賽食品組及非食品組總數總計多達50組作品一同參賽，為求競賽公平及公正性，將好禮尋優競賽項目分列增設為食品組及非食品組兩大獎項；遊程設計職業組及一般組共有24組參與競賽，美食民宿則有36家合法民宿報名參賽，三項競賽皆由業界專家或學者所組成的評審團，歷經2個月實際體驗參賽商品及前往民宿實地評選評分後，再經過全民網路票選，公所特別加碼增設網路票選人氣獎外，以鼓勵參與店家的積極推廣。

由於，今年為首次辦理產業競賽活動，各方參賽者實力伯仲之間，競爭十分激烈，各組優勝名單如下：

好禮尋優-復興十大伴手禮食品組評選成績：第一名芙蓉筍(翠墨莊園)、第二名莊園馬告鳳梨酥 (翠墨莊園)，第三名鑫想事成純手作辣椒醬(鑫園馬告)。好禮尋優-復興十大伴手禮非食品組評選成績：第一名飛鼠面紙盒(桃園市傳統編織技藝文化教育推廣協會)、第二名手工木刀DIY親子禮盒(布拉鹿樣)、第三名泰雅瓦路熊(大)(莎呦藝品坊)。

好玩探秘-復興十大遊程設計(職業組)評選成績：第一名愛戀山水復興．金三角行旅(雅鏡企業社)。優選：躍動溪口情一日體驗行程、Wah~哇!來場尖叫聲、秋冬季-『北橫雙秘境2日』、秋冬季-『北橫山水2日。好玩探秘-復興十大遊程設計(一般組)評選成績：第一名復興之旅 踏覓蘋蹤跡二日遊(王友忠)。優選：秘境巴陵古道輕旅行、一日復興漫步 原來復興這麼美、復興。富興、復興微旅行。

復興好宿食-復興十大美食民宿評選成績：第一名蘋果農莊、第二名普拉多山丘假期、第三名恩愛農場。優選：山是我家、山水奇異、秘境瀑布民宿、基拉耳景觀民宿、達觀農場、拓荒者木屋、河那灣民宿、薔薇谷。

網路人氣獎票選結果

好禮尋優-網路票選人氣獎前10名：第一名芙蓉筍(翠墨莊園)、第二名莊園馬告鳳梨酥(翠墨莊園)、第三名鑫想事成純手作辣椒醬(鑫園馬告)。優選：羅馬假期SIN精品咖啡禮盒、馬告剝皮辣椒、泰雅勇士豆(樹豆)、小米辣椒醬(小瓶100ML)、泰雅瓦路熊(大)、泰雅零錢包、小米辣椒醬(迷你瓶40ml)。

好玩探秘-網路票選人氣獎前10名：第一名職業組-祕境五瀑布戲水去、第二名職業組-Balung (巴陵)1日遊、第三名職業組-躍動溪口情 一日體驗行程。優選一般組-復興之旅 踏覓蘋蹤跡二日遊、簡單遊復興、復興微旅行。優選職業組-拉拉山神木群健行&輕鬆園賞櫻秘境、拉拉浪漫二日遊、復興真好玩~美好四季 和你相遇、樂活森林溪探秘之旅(卡拉東岸農場)。

復興好宿食-網路票選人氣獎前10名：第一名 觀雲休憩農莊、第二名佳儂景觀休憩農場、第三名蘋果農莊。優選：綠光森林、秘境瀑布民宿、楓墅休憩庭園、嶺鎮渡假木屋、侑德園、俠雲山莊、基拉耳景觀民宿。