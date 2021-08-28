登山團白紗瀑布受困1傷　搜救隊搬運11小時送醫

▲27人登山受困，救難人員摸黑前往救援。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

2團共27人前往桃園復興區赫威神木-白紗瀑布登山迷途受困，桃園市政府消防局於27日傍晚接獲民眾報案，立即成立搜救隊前往救援引導下山，其中1位蕭姓女子因滑倒受傷，經包紮固定處置後，救難人員以人力接駁方式，摸黑跋山涉水歷時11小時，終於在28日清晨將傷者搬運至登山口後送醫救治，克服障礙完成救援。

▲▼搜救人員以人力接駁方式可謂跋山涉水搬運。（圖／桃園市政府消防局提供）

據報案民眾表示，27人於登頂下山時發生迷途，其中有位女子因滑倒受傷不良於行，36位搜救人員於18時48分由登山口進入展開救援行動，分別於20時36分接觸6人團，20時54分再接觸另一21人團，並將受困民眾引導下山，其中52歲蕭姓女子，因不慎滑倒導致左腳踝及右肩受傷，意識清楚，經搜救同仁包紮固定處置後以人力接駁方式搬運下山，。

因山域地形嚴峻暗黑，路陡濕滑水流湍急增加搬運難度，搜救人員於今日5時34分將患者搬運至登山口，後由圳頂救護車送國軍804醫院救治，其餘民眾陸續由本局搜救人員引導下山，本次救援行動本局搜救人員不畏艱辛，歷時約11小時，克服種種障礙成功完成救援任務。

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