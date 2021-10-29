搭台灣好行抽好禮！花蓮山海雙線3款套票　不用2千輕鬆玩透透

▲▼現在來花蓮搭乘台灣好行310太魯閣線、304洄瀾東海岸線，飽覽太魯閣峽谷及東部海岸無敵美景，山海一次玩透透。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情趨緩之際，想外出走走，最適合來花蓮大口深呼吸，轉動好運氣，現在就來花蓮搭乘台灣好行310太魯閣線、304洄瀾東海岸線，飽覽太魯閣峽谷及東部海岸無敵美景，山海一次玩透透，購買1日券還有機會抽中iPhone 12等好禮！

為提供旅客便利的交通，縣府推動台灣好行310太魯閣線及304洄瀾東海岸線，2條路線皆由花蓮火車站出發，可使用電子票證（悠遊卡、一卡通）或購買1日券，使用1日券可當日無限次數上下車。旅客可以搭乘火車或北花線國道客運轉乘2條路線，省去自行開車的疲勞，輕鬆暢遊七星潭、太魯閣國家公園、石梯坪等花蓮知名景點。

今年特別推出3款超值套票，包含「太魯閣勇士套票」1299元，為310太魯閣線結合303縱谷花蓮線1日券及賞鯨船票；「東海岸稱霸套票」1599元，為304洄瀾東海岸線結合309玉長豐濱線1日券及賞鯨船票；「北花線客運聯票」830元，為1663 南港-花蓮來回票及310太魯閣線1日券，此3款套票串聯花蓮四大台灣好行路線「303縱谷花蓮線」、「304洄瀾東海岸線」、「309玉長豐濱線」、「310太魯閣線」及北花線國道客運，讓喜愛海上活動、想輕鬆遊花蓮南北區景點的旅客，有更多元的旅遊選擇，以上套票均可在7-11 ibon、KKday及果果旅行社購買。

▲購買1日券，於上網登錄票券資訊，有機會抽中iPhone 12等好禮。

現在購買1日券，於11月12日前上網登錄票券資訊，就可以參加抽獎活動，有機會抽中iPhone 12等好禮，抽獎活動只剩2週，請把握最後機會！

縣府觀光處長張志翔提醒遊客，路線均實施相關防疫措施，請遊客落實實聯制、戴口罩等防疫規範，守護大家的健康，安心遊花蓮。

詳細路線資訊及抽獎辦法請至台灣好行太魯閣線（https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0071）、台灣好行洄瀾東海岸線（https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0048）、抽獎資訊（https://www.htaiwantrip.com.tw/2021luckydraw）