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「美軍在台」說恐踩中共紅線　江啟臣批蔡英文、國安團隊螺絲鬆了

▲立委江啟臣29日在外交國防委員會質詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文日前在美媒《CNN》專訪上，被問到在台美軍人數，儘管她未直接回答，但被解讀為我國總統幾十年來首次證實美軍在台協助訓練國軍。對此，國民黨立委江啟臣29日批評外交部、國防部及陸委會等狀況外，沒人能清楚解釋蔡要傳達的訊息是什麼。江認為，許多戰爭的爆發都源由於訊息的誤判，我方必須避免擦槍走火；但蔡總統和國安團隊的螺絲發條，該上緊了。

蔡英文26日接受《CNN》記者黎普利（Will Ripley）獨家專訪，表示美國是台灣產品的最大市場，且幾乎是我國採購防衛武器的唯一來源；美國還提供台灣各種支援，讓我們能成為區域或國際的行為者，不那麼孤立。黎普利問，「包括派遣美軍人員協助訓練台灣軍隊嗎？」蔡回應，「對，我們和美國的合作很廣泛，目的在增強我們的防衛能力。」不過當黎普利追問「現在有多少美國軍方人員派在台灣？」蔡並未透露在台美軍人數，僅稱「沒有大家想得那麼多。」

蔡英文這段發言，被解讀為幾十年首位證實現役美軍在台的我國總統，震撼政壇。對此，江啟臣29日在臉書表示，國防部曾在今年9月1日發布「110年中共軍力報告書」，內文明確指出中共武力犯台的7個可能時機，當中包括「外國兵力進駐台灣」，國防部之所以寫進年度報告書中就代表 國安體系明確認知到這些紅線是中共的底線。

江啟臣說，這幾天媒體大肆報導，蔡英文在《CNN》專訪時以肯定語氣向外媒證實「美國軍隊存在於台灣領土」，蔡的語意模糊但部分媒體的報導卻相當清楚的寫上「美軍駐台」。但面對媒體的大肆報導，整個國安團隊包括外交部、國防部及陸委會，在他昨天質詢時，卻沒有一位首長能清楚解釋總統當天到底要傳達的訊息是什麼，全部狀況外。

「如果國防部、外交部、陸委會認為媒體誤解蔡總統當天的談話，事後，或是在我質詢時，就應該快速出面澄清，而不是繼續讓錯誤的輿論發酵，讓國人及對岸錯誤理解當前情勢。」

江啟臣認為，歷史上許多戰爭的爆發，都源由於訊息的誤判，更何況兩岸關係在民進黨執政以來已經相當緊張，國安團隊不應該做出任何可能使對岸政府誤解我方意圖的舉措。我們應該有捍衛中華民國到底的準備，但也應該盡可能把戰爭風險降到最低，任何可能的擦槍走火都必須避免。

江啟臣最後強調，「蔡總統和國安團隊的螺絲發條，該上緊了。」

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