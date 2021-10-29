同志大遊行明線上登場　賴清德籲尊重差異：民進黨平權路上從不缺席

▲民進黨民主挺同志 。（圖／民進黨提供）

實習記者張鈞量／台北報導

第19屆台灣同志大遊行30日登場，並將「友善日常」做為今年主軸。副總統賴清德29日呼籲，讓我們一起透過理解，來尊重差異、友善包容，並將其融入日常生活之中「民主進步黨在性別平權的路上從不缺席」。

賴清德透過臉書表示，臺灣同志遊行（Taiwan LGBT Pride），第19次在每年10月最後一個周六展開，「友善日常」是今年活動訴求，理解與尊重不是口號，而是行動、是日常生活。今年因防疫需求，活動將改以線上模式舉辦，民主進步黨在性別平權的路上從不缺席，今年也號召黨公職在社群串聯「民主挺同志．友善日常IN DPP」，繼續支持台灣同志大遊行。

賴清德呼籲，讓我們一起透過理解，來尊重差異、友善包容，並將其融入日常生活之中，讓台灣在人權與進步的路上，持續前進。

賴清德昨（28日）出席台灣同志運動發展協會舉辦的「體育平權國際化研討會」致詞時表示，總統蔡英文在2016年當選之後就致力於台灣的性別平權。他也感謝立法院的支持，讓台灣同志婚姻合法化，也讓台灣成為亞洲第一個同志合法婚姻的國家。

賴清德致詞時強調，2022年台灣將舉辦「亞洲同志運動會」，中華奧會也表示會全力支持。這個運動會並不是僅限於同志朋友參加，而是對性別友善、理念相同的人都可以參加。希望藉由順利舉辦這個活動，能夠讓國際社會看到台灣的多元價值與文明，把台灣的善與美帶回去，讓台灣在國際上能夠贏得更多的讚許。