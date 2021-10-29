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機師猝死曝地獄班表　鄭麗文喊「居檢不派飛」：不能犧牲機組員健康

▲▼國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國內一名外籍機師日前於桃園家中猝死，引起各界關注。國民黨立委鄭麗文29日表示，機師檢疫期間不可外出但可以值勤，導致機師無法休息，60天零自由日、44天見到家人只有3天，她呼籲應給予每月3天喘息日、居檢不派飛，「我們的平安，不能是用犧牲機組人員健康來交換」。

鄭麗文透過臉書表示，國籍航空外籍機師猝死，生前曾向親友訴苦表示，值勤、居檢無限輪迴心力交瘁，20多天無法回家，女兒覺得被遺棄，但他只是在保護家人，以免哪天確診了，家人必須付出很大代價，更形容檢疫期間「就像老鼠關著」。

鄭麗文強調，這個不是單一機師的個案，高達9成機組人員都有相同遭遇與困境，機師工會更貼出了所謂的地獄班表，60天內「零」自由日，44天見到家人只有3天，目前這樣的情況已持續20個月，令人絕望的是還看不到盡頭，隨著台灣疫情的趨緩，這些機師卻一個一個倒下。

鄭麗文認為，會發生這樣的情況，是因為政府的檢疫政策規定，檢疫期間不可以外出，但居然可以值勤。以及航空公司，因為疫情空運須求增加，排班之間無法讓機師能保有3天的自由活動「喘息期」，因而機組人員就在值勤、居檢、執勤然後又居檢鬼打牆的循環中。

鄭麗文質疑，面對國際疫情不斷所有的機組人員都是在危險的第一線，日前又傳一名外籍機師確診，此名外籍機師過去14天處於執勤與居檢的狀態，但是居檢期未滿前即再度派飛，極可能造成機組人員的交叉感染，難道他們的健康不是健康嗎？

鄭麗文呼籲，機師們的訴求很簡單，居檢不派飛、每月3天喘息日，但這些對於機組人員來說卻都是做不到的事，機組人員發出的是「求救」聲，他們的困境是切切實實，總統蔡英文在感謝各國送疫苗的時候，也回頭看看這些載疫苗的機組人員。我們的平安，不能是用犧牲機組人員健康來交換。

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