蔡英文認美軍駐台挨批　陳亭妃回擊陳以信：證實馬英九是大說謊家

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

總統蔡英文日前證實美軍派員駐台，遭國民黨立委陳以信批評增加兩岸軍事緊張「只能做不能說」。民進黨立委陳亭妃29日批評，陳以信跟前總統馬英九既然早就知道美軍駐台，那去年8月馬英九演講時說美軍不會來是「把台灣人當傻子騙」，更質疑「陳以信講這種話，就是在幫中共恐嚇台灣人」。

陳亭妃透過臉書表示，謝謝陳以信，幫大家間接證實了馬英九就是個大說謊家。針對蔡英文證實美軍駐台一事，陳以信批評蔡英文說，講這種話只會傷害台灣、增加兩岸軍事緊張，對台海安全完全沒有好處，而且美台軍事合作已有一段時間，但一直都是只能做不能說。陳以信最後還不忘順便誇獎自己和他主子馬英九說「以信擔任過總統府發言人，深知馬英九總統基於國安理由，從未公開證實美軍有人在台」。

陳亭妃據此提出三個問題質疑陳以信。

第一、既然你說你陳以信跟馬英九都知道台美有軍事上的合作、知道美軍駐台的資訊。那為什麼馬英九去年8月10日在演講時，還騙大家說中共攻台美軍不會來，不然你們告訴我，當時進駐在台灣的是什麼軍，中國人民解放軍嗎？

這番言論完全就是公然說謊欺騙台灣人，明明你們就知道美軍在馬政府時代就進駐台灣了，怎麼還騙大家說不會來，唬爛不打草稿，是看蔡總統帶領下台美關係升溫，所以眼紅故意惡搞扯台灣後腿嗎？還是把台灣人都當傻子騙？

第二、什麼叫做只能做不能說，不然就是傷害台灣、增加軍事緊張？那中共又是嘴巴說、又是大動作傷害台灣，怎沒聽過你們大力譴責過半句？共產黨侵門踏戶整天開戰鬥機、轟炸機跨越海峽中線來挑釁，難道我們台灣人就那麼卑微，只能惦惦閉嘴被欺負、被羞辱、被恐嚇嗎？當台灣人都空氣、都塑膠做的？

第三、陳以信你的不能說是不能跟誰說？是不能跟中共說嗎？既然在馬英九任內你們就知道台美軍事合作的事，那中共是否知道？還是你不敢讓中共知道？又或者是馬英九就連在新加坡見習近平時，也欺騙了他？難道馬英九三面刀鬼嗎？騙台灣人、騙美國人、騙中國人耍得大家團團轉！

陳亭妃強調，相信各位觀察蔡英文一段時間的朋友都知道，蔡英文的個性謹慎絕非口疏之人，尤其在如此重要的CNN專訪上，蔡英文每一句發言的背後，都是有經過思考評估的，絕不是如國民黨所言是在傷害台灣。反而一直以來在傷害台灣都是中國共產黨、都是中國國民黨，陳以信講這種話，就是在幫中共恐嚇台灣人。「我在這勸你們一句，回頭是岸，再不回頭就到對岸了」。