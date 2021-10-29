蔡英文「失言」證實美軍在台？　前外交官：是台美放訊息嚇阻中共

▲蔡英文26日接受CNN專訪。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文日前接受美媒《CNN》專訪時，首次證實美軍在台灣協助訓練國軍，引發國民黨立委、外交國防委員會召委陳以信批評蔡失言，增加兩岸軍事緊張。對此，前外交官、現任時代力量國際部主任劉仕傑29日則指出，總統接受重要外媒訪問前，通常會要對方提供訪綱，幕僚甚至還得準備「擬答」；因此，他認為蔡非失言而是刻意「放言」，是台美共同放出要震懾嚇阻中共的訊息。

蔡英文26日接受《CNN》記者黎普利（Will Ripley）獨家專訪，表示美國是台灣產品的最大市場，且幾乎是我國採購防衛武器的唯一來源；美國還提供台灣各種支援，讓我們能成為區域或國際的行為者，不那麼孤立。黎普利追問，「包括派遣美軍人員協助訓練台灣軍隊嗎？」蔡回應，「對，我們和美國的合作很廣泛，目的在增強我們的防衛能力。」不過她並未透露在台美軍人數，僅稱「沒有大家想得那麼多。」

蔡英文是否失言？

蔡英文這段發言，被視為幾十年首位證實現役美軍在台的我國總統，震撼政壇。對此，陳以信29日在臉書表示，美台軍事合作已有一段時間，但一直是只能做不能說，前總統馬英九也從未證實此事，「這是兼顧美台合作，與兩岸關係的平衡點」。陳批評，蔡英文在美媒上公開證實這件事，還故弄玄虛人數沒大家想像中多，故意製造外界想像空間，只會增加兩岸軍事緊張，對台海安全完全沒有好處。「蔡總統此番失言，台灣已受傷害，應該立即向外澄清。」

但劉仕傑則不認同陳以信稱蔡英文失言的說法。劉仕傑也透過臉書指出，總統接受重要外媒訪問，不但要很早之前就得敲時間，通常連「訪綱」都要先提供。意思是，總統府不但事先知道CNN要問什麼，幕僚還得準備「擬答」。所以這當然不是「失言」，而是刻意「放言」，為的是送出訊息嚇阻中國。

「某個程度上，甚至我會解讀成『這個訊息的釋出，不但拜登政府事先知情，甚至同意』。」劉仕傑表示，這並不是直播訪問，看到的專訪片段都是事後剪輯而成，在訪問當下，蔡英文甚至可臨時拒答。所以合理的判斷是，這是台美共同放出要震懾嚇阻中共的訊息。

劉仕傑雖表明自己只是猜測，判斷的依據是外交實務上的幕僚作業邏輯；不過他也調侃，陳以信說蔡英文失言，其實也等同於是在質疑拜登政府的幕僚判斷；外交實務上有很多細微的訊息，需要專業的判斷，陳作為在野黨外交國防委員會立委，判斷外交情勢應該可以更專業一點。

美在《上海公報》中未表明撤軍期限

1972年，時任美國總統尼克森放中期間與時任中國國務院總理周恩來簽署《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》（一般稱《上海公報》），是美中建交的基礎之一。內容中，北京除重申台灣是中國的一省，也要求全部美國武裝力量和軍事設施必須從台灣撤走；但華府聲明中則以「認知到」（acknowledge）回應，且對「一個中國」說法「不提異議」（not to challenge），並未明確指出是「哪個中國」。

在美軍事武力撤出台灣方面，華府表達的是，隨著這區域緊張局勢的緩和「逐步」減少，未講清楚最終期限、幅度和條件等，這也是美方採的「戰略模糊」之一。