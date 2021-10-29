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電商雙11推新北3間千萬新家1元起標　得標再送110萬購屋金

東森購物網「雙11嗨購節」（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」活動將從11/1正式登場，好玩遊戲獎不完！（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

各大電商雙11暖身慶已陸續開跑，每天精選折扣商品下殺拼場，搶攻消費者荷包之外，為炒熱購物節氛圍，東森購物網祭出玩遊戲抽禮物卡、iPhone13等各種好獎，momo則是大手筆擲出111.1萬紅利金回饋一人獨享，組隊賺回饋最高送3.5%，蝦皮購物今年再推房屋競標，並擴大升級3間千萬新家1元起標，加碼330萬購屋金，透過吸睛活動帶來更多客流量。

看準五倍券加持雙11買氣高漲，東森購物網宣布「雙11嗨Fun購好玩」活動將從11/1起登場，此次最大亮點是主打各種互動遊戲，讓消費者好獎拿不完，除了揪人組隊成團最高享11%回饋，幸運獎每人可獲得價值11,111元禮物卡，於全通路消費任一件商品，還可用11枚東森幣下注拚iPhone13 256GB；3C館玩遊戲也有機會以最低1元帶走爆殺商品，包含Apple AirPods Pro、HomePod mini智慧音響、小米手環5、小米藍牙耳機等。

東森購物網提前舉辦雙11暖身活動，10/25～11/11推出「拼出百萬大獎」活動，在東森購物網消費滿額、邀請新朋友加入會員，或是累積折抵500枚東森幣都能得到拼圖，集滿拼圖可抽萬元好禮，最大獎有DYSON無線吸塵器、IPHONE 13等。還有全站滿額贈活動，消費滿2021元，可獲得折價券$111，使用APP消費最高可得$2,222，等於享8折優惠。

momo雙11（圖／momo提供）

▲momo在今年雙11祭出111.1萬紅利金大獎回饋消費者。（圖／momo提供）

momo富邦媒也宣布11/1正式展開「雙11超狂購物節」，暖身慶首波強推「八大品類日」，再加碼天天抽PS5、限時抽iphone 13 Pro Max，而今年主打品牌陣容更勝以往，號召2萬品牌、數百萬件商品祭出雙11驚喜價，並擲出111.1萬紅利金大獎，11/11當天全通路不限金額下單，有機會一人獨得，另外，組隊賺回饋最高送3.5%也創歷年新高，其他好康活動包括超過11萬份達美樂披薩套餐、YouTube Premium 3個月免費序號等、1元加購PORTER獨家商品。

蝦皮購物雙11精選3間千萬新家1元起標（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙11精選3間千萬新家1元起標（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物攜手海悅國際，精選3間千萬新家1元起標。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物在今年雙11不只找來天后張惠妹擔任活動大使，在釋出第二波優惠中，更推房屋競標為這波大檔期帶來話題，與地產代銷海悅國際合作，推出3間千萬新家舉辦1元競標，分別位於新北新莊海研A3光點A5棟、A2棟的6F，以及新北三重圓富登峰D-6F，其中總價最高的建案金額高達3,588萬元，3個戶型總價值超過去年的6倍，即日起至11/11於全站下單，可於11/9、11/10、11/11參加活動。每次競標最低出價為1,111元，出價參與競標可額外獲得0.1蝦幣，成功得標者，再送110萬圓夢購屋金與家電1.1折券。另外，全台超過70間建案預約賞屋抽1年免運。

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