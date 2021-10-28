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東森購物網雙11全民組團好禮獎不完　電視購物直播最狂「開倉」剁手天天刷

東森購物網「雙11嗨購節」（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」活動將從11/1正式登場，好玩遊戲獎不完！（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購盛典雙11倒數計時，看準今年五倍券加持買氣，東森購物網宣佈「雙11嗨Fun購好玩」活動將從11/1起正式登場，首推「全民瘋組團」活動，組隊成團最高享11%回饋，幸運獎每人可獲得價值11,111元禮物卡，並推出「小額奪寶掌握仙機，拚iPhone13」，凡於東森購物全通路消費任一件商品，即可用11枚東森幣下注拚iPhone13 256GB，預計將有11名幸運得主。

雙11購物節往年最受矚目的3C、家電產品，東森購物網3C館今年推出「雙11玩家爭霸戰」，玩遊戲就有機會以最低1元帶走爆殺商品，包含OPPO手機、ASUS筆電、Apple AirPods Pro、HomePod mini智慧音響、小米手環5、小米藍牙耳機等，另於活動期間多項3C商品都可使用東森幣折抵最高10%。

家電館也推出超殺折扣，再享最高30期0利率，超夯商品如Dyson吸塵器原價16,900元，破盤下殺只要9,999元，加碼送原廠雙吸頭，指定消費滿額最高送萬元清淨機，加碼再抽Dyson直髮器；大同電鍋雙11消費滿額霸氣送氣炸鍋，強檔推出洗衣機、冰箱8大精選品牌最高回饋25%，再送伊萊克斯吸塵器或氣炸鍋。

東森購物網也提前舉辦雙11暖身活動，10/25～11/11推出「拼出百萬大獎」，活動期間在東森購物網消費滿額、邀請新朋友加入會員或是累積折抵500枚東森幣都能得到拼圖，集滿拼圖可抽萬元好禮，最大獎有DYSON無線吸塵器、IPHONE 13等。還有「全站滿額贈」活動，消費滿2021元，可獲得折價券$111，使用APP消費最高可獲得$2,222，等於享8折優惠。

東森電視購物在11/1~11/12更將推出「超狂開倉∙剁手天天刷」活動，於活動期間每晚8點，購物專家將走出攝影棚，史上首度出外景直擊東森購物各家廠商倉庫，在直播節目中，現場看到什麼賣什麼、數量現場直接喊。11/11當天將推出「1111嗨購節」，電視購物LIVE節目商品全面5折起，當晚8~10點還有「雙11超狂刷倉∙剁手天天刷」活動，推出美妝精品、家電廠商開倉刷起來。

東森購物台曾在雙11辦過「180秒剁手亂賣會」，短短2小時賣了30樣商品，創意行銷在網路上引起熱烈討論，今年玩法再升級率業界之先，推出「123min亂賣會」於雙11當晚10點，加碼舉辦亂賣會。11/1～11/12期間推出「滿件滿額送德國雙人牌炒鍋」活動，凡於電視購物通路消費滿5件商品，且達7,777元，即贈德國雙人牌中式炒鍋30cm。

搭配雙11暖身活動，東森購物網與彰化縣政府合作的「彰化好物購」專區也推出專屬會員的「月月抽」、「週週抽」活動，即日起到11/1購買彰化標示「優選」之商品，單筆消費不限金額，就有機會抽好禮，包括iphone12、Panasonic蒸氣烘烤爐、AirPods藍牙耳機及SANSUI 液晶顯示器，獎品總價值超過200萬元。

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