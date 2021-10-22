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想拍閨蜜戰袍片！新娘提1要求「伴娘傻爆眼」　網怒：臉皮很厚欸

▲結婚,新娘,婚宴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新娘特地提醒她們，別忘了包紅包。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前被邀請當伴娘，本來是件開心的事，但新娘竟陸續提出奇怪要求，尤其是想拍閨蜜片留念，卻要她們自掏腰包買服裝，讓她傻眼到不行，不禁自嘲「當伴娘好燒錢啊！」

女網友在Dcard大吐苦水，「我的好友要結婚，請了幾個好朋友當她的伴娘，這位新娘不知道是想法太單純還是怎樣？一開始就說，伴娘也要記得包紅包給我唷！」

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當時，幾個人笑笑帶過，直到這幾天，新娘突然開口，說想要在婚禮當天拍攝的時候，穿浴袍跟伴娘一起錄製小短片，不過她們得自掏腰包買那些浴袍。

一席話讓原po超錯愕，接著表示「她說婚禮已經花很多錢了？我當下很想說，請問影片是你們夫妻留著，還是我們這些伴娘？我們也是因為妳的邀請去幫忙，而不是一定需要當伴娘耶，但又卡在是自己的好朋友，我也不知道該說什麼。」

▲▼結婚,婚禮,伴娘。（圖／達志／示意圖）

▲新娘自己想拍短片，卻要伴娘們付浴袍的錢。（圖／達志／示意圖）

女網友直言，不確定這種東西到底是新娘要準備，還是伴娘自掏腰包，「如果真的是要自己付費，那當伴娘好燒錢啊！有經驗的新娘可以幫我解答一下嗎？雖然是小錢，但還是心裡怪怪的。」

對此，網友們紛紛回應，「我的認知也是主辦人要負責置辦這些東西耶，找姐妹當伴娘，還要提醒紅包+衣服自備，他們是不是想靠婚禮賺錢」、「是妳朋友太奇葩，第一次聽到要自掏腰包的，都沒人去提醒她嗎」、「伴娘還是要包紅包沒錯，但新娘還主動提起，真的很傻眼，是有多怕少一包？再來奉勸除非是多年超級要好、無敵包容的好姐妹，不然不要輕易當伴娘」、「這樣真的感覺很差耶，直接推掉吧」、「到底是妳結婚還是她結婚，莫名其妙欸，沒錢就別結婚，人家來當伴娘是欠你的逆」。

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