教授「裸身泡澡」肉色畫面流出！邊洗邊上課　下秒鏡頭突開慘了

▲南韓教授的視訊鏡頭突然打開，只見他坐在浴缸中，邊泡澡邊上課。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓漢陽大學（Hanyang University）一名男教授進行線上授課課程，怎知攝影機鏡頭在課上到一半時突然開啟，只見教授正泡在浴缸中，上半身露出水面，這一幕讓當時正在上課的學生們感到相當震驚。儘管男教授隨即把鏡頭關掉，但水花噴濺的聲音仍持續傳出，校方現正展開調查。

綜合韓媒SBS、韓國時報報導，這堂遠距課程原本只有聲音，視訊鏡頭並未打開，但就在課程進行到一半時，男教授的授課視訊鏡頭突然開啟，只見他整個人坐在浴缸中，上半身露出水面。儘管他隨即關閉鏡頭，但當時正在上課的學生早已看到這一幕。

依據課堂上一名學生的說法，教授在關掉鏡頭之後繼續上課，但還是能聽到浴缸中的水花噴濺聲音，「這真的太令人震驚，我是來聽課的，不是來看人洗熱水澡，教授當時沒有回應這件事情，繼續上他的課，就像什麼也沒發生過一樣，但我們還是能聽到水花的聲音。」

部分學生也稱，先前在課堂上早就聽過水聲，且教授說話總是有回音，就好像在浴室裡講話一樣，懷疑教授早就不是第一次邊泡澡邊授課。

在消息傳出後，該名教授向學生們發出道歉信並稱，這一切是因為他打了第2劑疫苗後發高燒，但為了遵守與學生們的約定沒有停課，才會發生這起事件。據了解，男教授向校方宣稱，這是他第一次邊泡澡邊授課，漢陽大學表示，將召開人事委員會查明事件真相，將決定是否進行懲處。

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