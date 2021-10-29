王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭3原因容忍小三多年

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝被爆外遇小15歲護理師，引發各界關注。對此，知名眼科醫師黃宥嘉加碼爆料，王必勝老婆才貌雙全，不僅在公立醫院擔任主任一職，還是醫學會理事長。至於女醫師為何對丈夫外遇容忍度較高？她也提出3點原因來解析。

週刊披露，王必勝與妻子畢業於台北醫學大學醫學系，兩人在大學期間是班對，後來結婚育有2名女兒。在外人眼中看來，王必勝是一位顧家的好丈夫、好爸爸，對女兒疼愛有加；王太太現年51歲，因為保養得宜，加上氣質超群、顏值高，也是出了名的「美魔女」，同樣事業有成，多次接受採訪。

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▲王必勝妻子是著名美女醫師，也是神經學權威。（圖／翻攝自台北榮總網站）

對此，黃宥嘉28日受邀上《新聞挖挖哇》加碼爆料，王必勝妻子不僅是北榮醫院主任，還是醫學會理事長，令人佩服，「對，就是神經內科，有當到監事、理事」。不過，她也認為，如果她是王太太，現在應該沒有時間可以在那邊哀嘆、看照片流淚，「現在就是要趁這個社會壓力，好好跟王醫師坐下來談：你祈求我的原諒，請你拿出實際行動...」

黃宥嘉認為，醫界的容忍比例蠻高的，特別是女醫師，因為醫界相當保守跟封閉，據她所知，離婚的非常少，所以當這件事不是常態，你要跳出來做那個第一個人的時候，其實你會很擔心，「那特別是，王醫師的太太在醫界非常位高權重，都能做到理事長，表示她在醫界的耕耘，表示她的學術能力，還有社交能力都是相當受到肯定的，才能坐到那個位置。」

▲王必勝現身駁斥婚外情，稱此事有「諸多誤會」和「個人錯誤」。（圖／記者沈繼昌攝）

她指出，王太太跟王必勝是班對很久才結婚，換言之，她對王必勝應該是有相當長的感情，「我覺得，人有時候交往久的時候，其實會比較手下留情，但不見得是因為愛情，有時候是因為親情，還有對小孩子的責任感，所以女醫師會對老公採取相當高的容忍度，在醫界蠻常見的。」

黃宥嘉說，她看醫界那麼多起外遇，其實已經見怪不怪，但王必勝第一時間可能太震驚，所以沒有去坦承，「就說我兩邊都會照顧好，不就好了嗎？」至於醫界外遇的比例大約是多少？她回答，主要看科別，「我覺得一個單位裡面，比如說20個醫生裡面，可能會有一到兩個有外遇」。

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