國民法官開庭可以像職業法官一樣訊問證人嗎？　「姐」問給你看！

▲台南地院於27日至29日在13法庭舉辦2021年度第3場國民法官模擬法庭，最後國民法官法庭做出的「無期徒刑」判決結果，與真實案件由職業法官做成判決結果相同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地院於27日至29日在13法庭舉辦2021年度第3場國民法官模擬法庭，這次模擬法庭由鄭彩鳳庭長擔任審判長，陳振謙法官任陪席法官、陳貽明法官任受命法官，再與6名國民法官及2位備位國民法官組成國民法官法庭，模擬開庭審理一起殺人案。

台南地檢署派出謝欣如、黃慶瑋、王宇承檢察官，律師公會派出陳寶華、王建強、王盛鐸律師，檢辯雙方陣容均極為堅強。





本次模擬法庭事實為：「被告因鄰居長期製造噪音前往理論，嗣後憤而返家持鐵鎚前往重擊鄰居頭、臉部數十下，造成被害人頭、臉部受有27處鈍器重擊，並因頭、臉部多處撕裂傷及凹陷性骨折、外傷性瀰漫性軸突損傷與大量出血，造成神經性與低血容性休克而死亡」之重大刑案。

本案被告雖然認罪，但是抗辯：一、他沒有殺人的直接故意；二、他離去時，被害人還拿電風扇砸向他等語。國民法官會做出怎樣的「國民法官判決」？國民法官如何認定被告是「直接故意殺人，還是間接故意（即發生死亡結果不違背被告本意）」？國民法官是否認定「被害人在命案現場即當場死亡」？觀察這次模擬法庭的國民法官的職業包括：餐飲業員工、網拍業人員、公司人資管理師、待業人員、模具設計師、民宿業員工、護理師及家庭主婦，這些人是你我身邊的鄰居、朋友，就是真真實實的「國民」，他們有能力做出妥適的「國民法官判決嗎」？





這次模擬法庭為求擬真以及釐清「被告是直接故意殺人，還是間接故意」的重要爭點，特別邀請擔任真實案件鑑定人的法務部法醫研究所潘至信法醫師，擔任本案的鑑定證人，由檢辯雙方對鑑定證人進行交互詰問，潘法醫師對於相關問題一一詳細回答，並使用投影片解說命案現場及解剖過程及鑑定結果，國民法官平時鮮少看到這種血淋淋的現場，以及解剖後的人體器官，再看到被害人頭、臉部被重擊27處，且每一下都深及至骨，可以真實直接感受被告下手之重，以及被害人被殺害時所受痛苦之程度。



交互詰問程序結束後，審判長諭知進行補充訊問程序。2號國民法官問：「頭部外傷看起來有無重疊的部分？被告下手時，有無曾經讓被害人有暫停的時間，還是連續性的一直攻擊？」。鑑定證人潘至信法醫師答：「它非常的集中傷勢在頭頂、額部、左右側，後面沒有，非常集中，其他地方幾乎沒有鈍器傷，特色就是集中，可能傷勢不是只有這樣，是集中在頭頂、前面還有左右側，所以我估計時間是非常集中快速的。」、2號國民法官問：「以這樣的方式去回推，有無可能中間有暫停的時間讓被害人去做抵抗？」。鑑定證人潘至信法醫師答：「我認為從手臂的狀況，歸類在抵抗傷，但是行兇的長短，我認為很短且是連續的，才會那麼精準」。國民法官所問的問題，都直接問到本案爭點的核心-「被告殺害被害人是直接故意還是間接故意」。



國民法官法第73條第1項後段規定：國民法官、備位國民法官於證人、鑑定人、通譯經詰問完畢，得於告知審判長後，於待證事項範圍內，自行或請求審判長補充訊問之。

台南法院2021年度先前曾於1月及3月舉辦了2場國民法官模擬法庭，但是前2場模擬法庭的國民法官都極少依據上開規定直接對證人提問，然而國民法官從經選任至評議，接觸案件的時間不長，卻要跟職業法官就重大刑事案件一起做出「有罪無罪？」、「死刑、無期徒刑、有期徒刑？」、「緩刑與否？」等量刑決定，因此，如果國民法官對證據或證人證言有疑問卻「忍著不問」，做出來的判決可能就是「有問題的判決」。因此，這場模擬法庭最大的特色，就是「國民法官針對自己的疑問，提出非常多的問題，而且也直接訊問證人，應該可以得到最直接的心證」，這樣的情形，應該是立法當時所希望達到的效果。



本次模擬法庭並邀請鄭淵基律師飾演被告、檢察官莊士嶔、董詠勝、法助王宥筌、律師簡涵茹飾演證人，其等之演出均獲與會者肯定；台南地院董武全院長、台南地檢署葉淑文檢察長均全程參與，並邀請中正大學法律系王正嘉教授、嘉義地院胡文傑院長、台南高分檢曾昭愷檢察官，以及台南律師公會林仲豪理事長擔任評論員。這兩天更吸引法官、檢察官、律師及相關法界人士近百人參與，可見法界人士對於國民法官新制均極為重視。



模擬法庭於28日下午進行評議程序，因為國民法官均無法律專業背景，審判長不僅要主持評議程序，還要先一一解說相關實體法及程序事項的規定，再以投票方式達成：「被告犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身」的判決。

據悉，國民法官法庭做出的「無期徒刑」判決結果，與真實案件由職業法官做成判決結果相同。國民法官新制除了讓沒有法律背景的國民法官參與審判程序外，其他程序，包括候選國民法官的通知及報到、國民法官選任及保護，以後國民法官審理程序及評議程序之進行，均需法院投入大量的人力，台南地院為能順利推動國民法官審判新制，特成立國民法官科。這兩日的模擬法庭能順利完成，讓與會者均收穫滿滿，均有賴台南地院刑事庭陳本良庭長、刑事記錄科葉東平科長、國民法官科魏呈州科長領導的國民法官模擬法庭團隊，先前辛勞的準備以及隨時隨地提供支援、協助。