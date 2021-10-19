家暴案鬧上法院　法官傳喚5歲幼子作證惹議...南投地院解釋

▲南投地方法院法官傳喚5歲幼童到庭為家暴案作證，引發爭議。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投陳姓男子疑與妻子發生衝突而動手打人，爾後妻子驗傷報案，陳男遭警方移送法辦，南投地方法院開庭審理時，卻傳喚夫妻倆年僅5歲的兒子出庭作證，引發爭議；南投地院回應，本案乃檢辯雙方為釐清案情、共同聲請該名幼童擔任證人，且開庭時皆由其祖父母和社工陪同，兼顧當事人權益和兒少保護，並非法官硬性要求幼兒出面指控雙親。

這起家暴案發生在今年3月，據悉陳男和妻子感情生變為時已久，事發時疑因家庭經濟問題，夫婦倆爆發口角，陳男出手對妻子施暴成傷，陳妻隨後到醫院驗傷時，陳男竟尾隨至醫院內繼續對妻子動手，陳妻憤而向警方報案；警方偵訊後，依家庭暴力罪、傷害罪，將陳男移送南投地檢署偵辦，爾後遭起訴。

未料待南投地院正式開庭審理本案時，陳男夫妻倆的5歲幼子竟接獲法院傳票，通知到庭擔任證人，引起陳妻不滿而向媒體投訴，認為幼兒心智、邏輯思考和語言能力都尚未發展成熟，遑論其子在恐懼遭父親施暴，或在至親父母間選邊站的心理陰影和壓力下，所做的證詞是否具有證據力，都令人憂心存疑。

南投地院表示，陳姓幼童出庭作證，實為檢察官和辯護律師雙方認為有助於釐清案情、保障當事人權益，因此共同提出聲請，並非主審法官的指示，而依據《刑事訴訟法》規定，國民也有出庭作證的義務；為了落實兒少保護，院方除了請陳童出庭，也傳喚其祖父母、縣府社工師陪同安撫、溝通並作證，希望將孩子的心理恐懼和壓力降至最低。



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