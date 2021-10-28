八大行業逐步解封！　北市：須先檢查「公安消防」才可復業

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心28日宣布，11月2日起八大行業管制再鬆綁，無陪侍服務者符合4項防疫管理條件者，有條件開放營業。面對台北市八大行業如何管理？台北市副市長黃珊珊28日下午回應，由於八大難以做到保持社交距離、梅花座和隔板，所以要求做好實名制，確保疫調時能找到人。

指揮中心表示，無陪侍八大有條件開放，必須符合共通性原則、從業人員接種篩檢、提出申請並經地方政府核准和復業後管理，一般營業場所應有實聯制、量體溫，除了飲食等例外情形外，得全程戴口罩，從業人員健康監測、良好通風、提供充足清消設備、每日至少2次環境和物品清消。

台北市衛生局28日下午舉辦防疫記者會，被問到中央宣布無陪侍服務者的八大行業可於11月2日起逐步鬆綁，黃珊珊指出，「八大跟去年一樣。」八大很難做到社交距離、梅花座和隔板，因此北市2020年就採取嚴格實名制，尤其是酒店和相關對象，所以今年也是一樣，只要落實嚴格實名制，能夠在疫調時找到相關人員，警方臨檢時也會依據實聯制名單作業。

黃珊珊提及，等到中央指引出來之後，會再決定北市自己的八大行業指引，不過堅持公安、消防必須經過相關檢查，未來採取申請制，檢查完畢才能復業。

至於指揮中心宣佈，11月2日起室內運動場館免戴口罩政策，黃珊珊回應，北市早已在田徑場試辦，入場運動時只要檢查疫苗注射黃卡或陰性證明，就可以不佩戴口罩，未來中央若繼續鬆綁防疫政策，也會依照指引訂定北市版本。





▲八大行業有條件解封。（圖／ETtoday資料照）