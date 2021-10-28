　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

簡舒培質疑「精準疫調」只查出132人確診　黃珊珊解釋「同心圓模式」

▲民進黨市議員簡舒培質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲28日於專案報告指出，北市自2021年5月31日至10月14日，透過精準疫調篩檢了8037人，陽性數132人；但台北市議員簡舒培發現，截至10月26日北市累計4869名確診者，質疑北市創出精準疫調名詞至今，僅調查出132人陽性？剩下的確診者是「冤枉染疫嗎？」

針對疫調的部分，柯文哲在專案報告中表示，自2021年5月31日到2021年10月14日，精準疫調篩檢了8037人，陽性率高達10%到66%之間，陽性人數有132人。

但是簡舒培指出，截至26日台北市累計確診4869名，也就是說，從5月疫情爆發、6月自創新名詞精準疫調實施至今，僅精準疫調出132人陽性，「請問剩下的4734的確診者，是因為市府慢半拍而冤枉染疫嗎？」

對此，台北市副市長黃珊珊28日下午出席衛生局記者會時回應，疫調目的為釐清感染源與阻斷傳播鏈，為疫情防治的重要工作，且疫調資料都會逐案上傳中央法定傳染病系統（NIIS），中央也會逐案檢視，不可能發生不疫調情形。

至於精準疫調部分，黃珊珊說，除了確診者之外，會有第一圈密切接觸者被列居家隔離，而有些接觸者（沒被居家隔離、曾接觸低於15分鐘內者）不是被直接居家隔離對象，但因為自身或確診者有疑慮，進而告知市府，就會被列為「精準疫調對象」。

黃珊珊提及，北市6月16日起進行精準疫調，以確診者為中心，採同心圓模式執行疫情調查，針對曾跟接觸者接觸、足跡重疊者且有感染風險疑慮者，北市鼓勵先行採檢，並從8000多人中找出132名陽性確診者，減少在社區傳染他人機會。

ET快訊
新竹男遭咬爆動脈慘死！　比特犬下場曝光
28組幸運兒！2張加碼券1000↑入袋　675穩坐最大贏家
粉絲團要賣了！鄧佳華何去何從？　連千毅說出下一步
18歲男剛拿到駕照　騎車到這兜風收「18張罰單」
快訊／客庄券第3週抽籤　「2組」身分證末碼中了
LIVE／第3輪開抽！　10萬份500元「客庄券」來了
議員女兒涉販毒現身！　「對不起媽媽」4聲明：只是買晚餐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市自購疫苗「局處不代辦藥品採買」？　黃珊珊：那是原則

簡舒培質疑「精準疫調」只查出132人確診　黃珊珊解釋「同心圓模式」

國民黨主席是「被詛咒的魔戒」？　賴品妤轟朱立倫換了位置就換了價值

趙少康批民進黨：只會嘴抗中保台　不如發動支持者響應募兵

修憲明定「不得性別歧視」　范雲：憲法既有權利清單不完整

民進黨公投宣講入大學　國民黨：最喜歡喊「黨政軍退出校園」的人呢

投入中二選區立委補選勢在必行？　林靜儀戶籍遷至烏日

稱場館無法徵用打疫苗　林穎孟曝音檔轟北市：為掩蓋失能一騙再騙

新北耶誕城辦不辦？　侯友宜預告：12月初一定開城

邱臣遠爆NCC年花700萬經營幽靈臉書　抽電鍋才有人來按讚

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

北市自購疫苗「局處不代辦藥品採買」？　黃珊珊：那是原則

簡舒培質疑「精準疫調」只查出132人確診　黃珊珊解釋「同心圓模式」

國民黨主席是「被詛咒的魔戒」？　賴品妤轟朱立倫換了位置就換了價值

趙少康批民進黨：只會嘴抗中保台　不如發動支持者響應募兵

修憲明定「不得性別歧視」　范雲：憲法既有權利清單不完整

民進黨公投宣講入大學　國民黨：最喜歡喊「黨政軍退出校園」的人呢

投入中二選區立委補選勢在必行？　林靜儀戶籍遷至烏日

稱場館無法徵用打疫苗　林穎孟曝音檔轟北市：為掩蓋失能一騙再騙

新北耶誕城辦不辦？　侯友宜預告：12月初一定開城

邱臣遠爆NCC年花700萬經營幽靈臉書　抽電鍋才有人來按讚

萬聖節前「妝」神弄鬼！世新學生Kuso魷魚遊戲超吸晴

仙貝狂銷2600盒！新光三越日本展TOP5熱門伴手禮大公開

外籍機師「突破性感染」！長榮證實居檢無違規　已匡列相關人員

終止連4升！新台幣收盤貶值 0.7分　收在27.834元

專家：台積電ADR出現「死亡交叉」　將拉大與輝達股價分歧

日月光投控Q3獲利、毛利率創新高　前三季EPS 7.66元

質疑市議會審查主席不中立　台南藍軍清點人數不足散會！

中信盃黑豹旗／育成鏖戰近3小時　郭子齊再見安喜歡被隊友抱

國中少女教室「含棒棒糖」　男師一對一面談大罵：欲求不滿嗎

中職將全面開放觀眾　聯盟會向主管機關提出核備

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌裁示：1102起KTV免戴口罩、八大行業逐步解封

快訊／ 蘇貞昌正式拍板　全國軍公教明年調薪4%

快訊／全國二級警戒維持至11月15日　最新社區防治措施出爐

柯文哲突襲議員辦公室　呱吉動怒捶桌

他成綠營罷免目標？　羅智強：反對「雙標式」修門檻

林昶佐哭了！陳柏惟1句話讓他心酸　黃捷附和轟罷免方：太沒格了

蔡英文證實美軍在台　邱國正：沒有部隊進駐

即／否認顏莉敏出戰補選　顏清標「成功不必在顏家」

美脫口秀介紹台灣　立委英文解答「台灣人要什麼」

7位總統資政力推參戰中二選區　林靜儀昨遷戶籍到烏日

馬英九三中案無罪　他反問朱立倫出價15億

朱立倫岳父怨三中案不公　痛譙馬英九信函曝光

蔡英文：若中侵台相信美國會伸出援手

李艷秋指蔡英文「這段話」讓人不寒而慄

更多熱門

相關新聞

北市小姊姊街頭走失　母急報警尋回

北市小姊姊街頭走失　母急報警尋回

兩名小朋友在台北市大安區街頭走丟，當時下著大雨母親遍尋不著愛女蹤跡，嚇得趕緊報警處理，所幸轄區瑞安街派出所警員熱心幫忙協尋，好笑的是小女童見到女警沿街呼喊她的姓名，以為警察要抓她，當街「跑給警察追」，所幸警方積極協尋，成功幫擔心母親找回2名愛女。

民眾黨支持度超越國民黨　柯文哲：不準

民眾黨支持度超越國民黨　柯文哲：不準

甜美女警速逮偷車賊　竊嫌詭辯令人噴飯

甜美女警速逮偷車賊　竊嫌詭辯令人噴飯

柯文哲突襲議員辦公室　呱吉動怒捶桌

柯文哲突襲議員辦公室　呱吉動怒捶桌

柯文哲：核四被民進黨變「政治題目」

柯文哲：核四被民進黨變「政治題目」

關鍵字：

北市台北市台北市政府簡舒培黃珊珊衛生局精準疫調

讀者迴響

熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

「好市多299萬電視」全台最狂！郭董家也有一台

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

女偶像當小三「20天開房16次」！

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面