簡舒培質疑「精準疫調」只查出132人確診　黃珊珊解釋「同心圓模式」

▲民進黨台北市議員簡舒培質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲28日於專案報告指出，北市自2021年5月31日至10月14日，透過精準疫調篩檢了8037人，陽性數132人；但台北市議員簡舒培發現，截至10月26日北市累計4869名確診者，質疑北市創出精準疫調名詞至今，僅調查出132人陽性？剩下的確診者是「冤枉染疫嗎？」

針對疫調的部分，柯文哲在專案報告中表示，自2021年5月31日到2021年10月14日，精準疫調篩檢了8037人，陽性率高達10%到66%之間，陽性人數有132人。

但是簡舒培指出，截至26日台北市累計確診4869名，也就是說，從5月疫情爆發、6月自創新名詞精準疫調實施至今，僅精準疫調出132人陽性，「請問剩下的4734的確診者，是因為市府慢半拍而冤枉染疫嗎？」

對此，台北市副市長黃珊珊28日下午出席衛生局記者會時回應，疫調目的為釐清感染源與阻斷傳播鏈，為疫情防治的重要工作，且疫調資料都會逐案上傳中央法定傳染病系統（NIIS），中央也會逐案檢視，不可能發生不疫調情形。

至於精準疫調部分，黃珊珊說，除了確診者之外，會有第一圈密切接觸者被列居家隔離，而有些接觸者（沒被居家隔離、曾接觸低於15分鐘內者）不是被直接居家隔離對象，但因為自身或確診者有疑慮，進而告知市府，就會被列為「精準疫調對象」。

黃珊珊提及，北市6月16日起進行精準疫調，以確診者為中心，採同心圓模式執行疫情調查，針對曾跟接觸者接觸、足跡重疊者且有感染風險疑慮者，北市鼓勵先行採檢，並從8000多人中找出132名陽性確診者，減少在社區傳染他人機會。