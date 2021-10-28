北市自購疫苗「局處不代辦藥品採買」　議員批：詐騙集團

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

北市府編列28億元預算，計畫採購第三劑疫苗，台北市議員簡舒培28日質疑，北市府採購將交由「工務局聯合採購發包中心」代辦，但疫苗卻是屬於北市府衛生局規定的「不採購代辦類型」，台北市長柯文哲這個行為有如詐騙集團。對此，柯文哲回應，疫苗採購有其流程，隨後反嗆簡舒培，「我們有聯合採購中心，你連這個都不知道嗎？」

柯文哲28日赴台北市議會進行專案報告，針對疫苗採購部分，簡舒培表示，柯文哲心心念念疫苗自購，但在專案報告裡的「防疫規劃、執行成果及未來目標與自購新冠疫苗計畫」，衛生局在2021年的8月9日召開「110年度台北市政府衛生局防疫諮詢委員會會議」上，討論決議編列111年度疫苗採購預算，但之後就再也沒有召開相關會議。

柯文哲僅回應，疫苗採購有其流程，隨後反嗆簡舒培，「我們有聯合採購中心，你連這個都不知道嗎？」

不過，簡舒培提到，柯文哲將採購交由工務局的聯合採購發包中心代辦，但疫苗為北市衛生局「110年度台北市政府聯合採購發包中心不代辦採購類型」，編了28億預算要採購發包中心「不能採購代辦」的疫苗，這個行為有如詐騙集團。

▲民進黨台北市議員簡舒培質詢。（圖／記者林敬旻攝）

對此，台北市衛生局28日下午召開記者會，由台北市副市長黃珊珊親自出席，關於疫苗採購一事，黃珊珊回應，有議員質疑工務局採購程序有問題，疫苗採購屬於大筆金額，市府超過500萬元以上金額就要交由發包中心，儘管疫苗屬於藥品採購，但此案與聯合醫院採購例行藥品不同，為審慎周延，北市會將此案交給工務局聯合採購發包中心協助辦理招標作業。

媒體追問，藥品為發包中心不代辦採購類型，這樣是否能順利採購？黃珊珊回應，「那是原則，這是（疫苗）重大採購。」此案會採發包中心代辦方式公開評選，所有程序公開透明，「代辦不代辦是市府內部行政作業而已，程序仍要符合採購法。」