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東港迎王祭典「王馬」圈粉　護理師「氣球小王馬」免費送爆紅

▲東港迎王祭典「王馬」圈粉，安泰醫院兒科專科護理師黃紫渝發想製造「氣球小王馬」意外爆炸 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

▲東港迎王祭典「王馬」圈粉，安泰醫院兒科專科護理師黃紫渝發想製造「氣球小王馬」意外爆炸 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3年1科東港迎王祭熱烈進行，除宏偉的王船及華麗精緻的神轎外，精選出來的王馬也是眾人矚目的焦點，更擁有不少粉絲，安泰醫院兒科專科護理師黃紫渝就是忠實的王馬鐵粉，她為降低民眾對注射疫苗不安，發想製作氣球小王馬產生很大安定作用，意外爆紅。

▲東港迎王祭典「王馬」圈粉，安泰醫院兒科專科護理師黃紫渝發想製造「氣球小王馬」意外爆炸 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

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▲東港迎王祭典「王馬」圈粉，安泰醫院兒科專科護理師黃紫渝發想製造「氣球小王馬」意外爆炸 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

迎王祭典期間，黃紫渝正好擔任COVID-19疫苗注射的「打手」，看到有些民眾在打疫苗時非常緊張，她突發奇想做出氣球小王馬放在注射台車上，遇到緊張的民眾就拿出小王馬來幫忙舒緩心情，沒想到效果奇佳，甚至有民眾詢問氣球王馬有沒有販售。

▲東港迎王祭典「王馬」圈粉，安泰醫院兒科專科護理師黃紫渝發想製造「氣球小王馬」意外爆炸 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

▲東港迎王祭典「王馬」圈粉，安泰醫院兒科專科護理師黃紫渝發想製造「氣球小王馬」意外爆炸 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

這熱情的回應讓她信心大漲，於是就在自己管理的安泰醫院幼兒專責醫師諮詢line群組裡發起了免費小王馬贈送活動，讓在疫情期間在家的小朋友也能有小王馬陪伴，而群組裡的家長們反應更是熱烈，活動發起當日上午就有家長衝到醫院來為家裡的小寶貝領取王馬，還在群組裡擺拍PO文，稱讚氣球王馬完全不馬虎，白色的鬃毛、馬頭上的彩球、馬背上的王印及牽馬繩等細節都有，不愧是王馬鐵粉。

▲東港迎王祭典「王馬」圈粉，安泰醫院兒科專科護理師黃紫渝發想製造「氣球小王馬」意外爆炸 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

黃紫渝表示，一整年防疫生活，小朋友和爸爸媽媽也都很辛苦，現在疫情緩和，東港迎王祭典順利舉行，希望透過這個DIY氣球小王馬活動，給大家加油打氣，也呼籲還沒有打疫苗民眾能踴躍預約打疫苗，大家一起努力，戰勝疫情，讓小朋友們可以恢復往常的快樂生活。

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