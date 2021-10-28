北市28億疫苗採購買BNT、莫德納？　黃珊珊：是的已跟藥廠聯繫

記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲28日赴台北市議會進行專案報告，說明明年度編列28億元預算購買疫苗及相關防疫物資。對此，民進黨北市議員阮昭雄質疑是否不一定買疫苗，柯文哲說「對」，黃珊珊隨後補充，北市若要購買疫苗，已跟合格藥廠溝通過了，規劃會採買BNT、莫德納。

柯文哲今天在專案報告時表示，近期將發函給衛福部，要看中央疫苗採購計畫為何，再來決定北市府的28億元預算怎麼處理。

阮昭雄於質詢時表示，預算報告說除了購買疫苗之外，還有其他防疫物資，是否代表28億元不一定買疫苗？柯文哲表示「對！」除了買疫苗外，還有藥物，阮照雄認為，應該要跟議會溝通要買什麼，要買「對市民有用的東西」，但預算報告看起來莫衷一是。

黃珊珊說，會正式發函給中央詢問購買疫苗政策，以及地方政府購買程序。阮昭雄追問，28億是否都買疫苗？柯文哲說有可能；但若要買疫苗，是否跟那些合格藥商聯繫過了？黃珊珊回應，有跟藥廠聯繫過，他們主要進口莫德納、BNT。

阮昭雄再問，「所以可能買的是BNT或莫德納？」黃珊珊說「是的！」阮昭雄強調，購買疫苗因為要銜接，因為一、二劑要相同啊！要事先跟中央溝通，是不是沒有先想好，只有先匡了要買才溝通？