陪侍「假扮客人」躲稽查？陳時中放話：警察用聞的就知道

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布11/2起有條件開放「無陪侍八大」恢復營業，但必須符合4大條件，客人進場也要提供接種疫苗證明。但有人質疑如果陪侍假裝成客人入場，是否有躲避稽查的疑慮？對此，指揮官陳時中直言「不要輕忽稽查人員的能力，警察人員進去不用看，用聞的就知道了啦！」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今公布二級延長到11/15，但11/2起管制再鬆綁，KTV、電影院等場所可飲食，室內運動可免戴口罩。而在八大行業方面，目前仍需關閉場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等，無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放。

指揮中心表示，無陪侍八大有條件開放必須「符合共通性原則、從業人員接種篩檢、提出申請並經地方政府核准和復業後管理」，一般營業場所應有實聯制體溫、除飲食等例外情形外，應全程戴口罩，從業人員健康監測、良好通風、提供充足清消設備、每日至少2次環境/物品清消等。

從業人員也需至少完成接種1劑疫苗滿14天，從業人員首次服務前，要提供3日內抗原快（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明，而提供餐飲、民俗調理、美容美體，視聽歌唱等服務或營景項目者，須另依衛福部和經濟部相關指引辦理。

未完整接種2劑疫苗的從業人員，須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗，顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明且滿14天。而有陪侍的八大預計在11/16起開放營業，但也必須符合所有防疫條件。

針對八大行業是否有可能躲避稽查，陳時中直言「這樣就有點輕忽我們稽查人員的能力，警察人員進去不用看，用聞的他就知道了啦！」