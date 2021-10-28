研究：抗憂鬱藥可降低32%新冠住院風險

▲研究發現，抗憂鬱藥物Fluvoxamine可降低新冠患者長期住院的風險。（圖／翻攝自網路）

文／中央社巴黎27日綜合外電報導

南北美洲一項大型研究發現，以學名Fluvoxamine的抗憂鬱藥物治療COVID-19高風險患者，長期住院風險最高可降低1/3。

法新社報導，研究作者群表示，鑒於目前全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打作業嚴重不均，有些國家至今仍未取得足夠的疫苗，這項研究也許有助於以低成本方式來加強預防重症或死亡。

Fluvoxamine臨床上一向用於治療憂鬱症、強迫症等精神疾病，因含抗炎成分而被選用進行COVID-19方面的試驗。

COVID-19引發的毛病有許多是患者免疫系統對病毒過度反應，導致進一步的發炎腫脹。

北美和南美洲研究人員針對巴西1500名COVID-19門診病患進行研究後，將結果公布於刺胳針公共衛生期刊（The Lancet Public Health）。

研究發現，接受抗憂鬱藥Fluvoxamine治療的741人中，79人後來住院，占比10%出頭；使用安慰劑的756人當中，有119人住院，約占15.7%。

作者指出，開立Fluvoxamine給COVID-19患者使得住院人數相對降低32%。

試驗共同主要調查員、麥馬斯特大學（McMaster University）的米爾斯（Edward Mills）表示，「在部分資源少、疫苗有限的國家中，COVID-19仍對許多人構成風險」。

米爾斯說：「找出不昂貴、可廣泛取得，並且有效的COVID-19治療方式，因此就變得非常重要；而目前已獲廣泛使用、我們對其安全性有足夠了解的藥物，更是上上之選。」

儘管降低死亡人數並不是原設計重點，不過，研究也發現，使用安慰劑患者中有12人病歿，而使用Fluvoxamine受試組中只有1人不治。

但由於Fluvoxamine未被列入世界衛生組織（WHO）基本藥物清單，也有成癮之虞，因此作者群強調，進一步評量是必須的。

巴西好景市（Belo Horizonte）的研究共同領導人芮斯（Gilmar Reis）表示：「Fluvoxamine的安全性、耐受性、成本低、易於服用，並且普及可用，使得這項研究結果或可重大影響各國和國際在COVID-19上的臨床管理指導方針。」

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