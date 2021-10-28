柯文哲突襲議員辦公室　呱吉動怒捶桌：企圖製造「不願見面假象」

記者袁茵／台北報導

台北市政府推出的「熊好券」因違背預算審查程序，5億預算墊付案被台北市議會暫擱，台北市長柯文哲27日中午拜會台北市議會新黨黨團，臨時決定結束後要拜訪其他台北市議員，但該筆預算最終仍因朝野議員無共識暫割。台北市議員「呱吉」邱威傑28日於議會動怒捶桌，直批市府沒有事先知會，而柯文哲也當場道歉「我們錯了。」

柯文哲28日上午赴台北市議會專案報告，針對熊好券上路時間一延再延，他先是拜託議會同仁趕快通過預算，但遭到台北市議員陳重文反問，「是你溝通不良嗎？」柯文哲則直言，「我願意溝通啊，我昨天有去啊，大家都躲起來」，讓現場掀起一陣笑聲。

▲台北市長柯文哲質詢。（圖／記者林敬旻攝）

台北市議員邱威傑質詢時提及，剛剛柯文哲說是議員避不見面，但不論是柯文哲或台北市副市長黃珊珊、局處首長或府會聯絡人等，難道有發過公文或電話聯絡辦公室助理，通知27日中午柯文哲想要與他見面嗎？黃珊珊則說，自己有跟台北市議員苗博雅聯絡，並請對方轉達。

邱威傑指出，苗博雅有向他表示「聽說市長要來拜訪」，但市府沒有直接向辦公室約時間，讓議員們要用「聽說」的方式來得知，但議員、市長每天都有各式各樣的行程，卻沒有正式聯絡與約時間。

▲面對柯文哲27日突襲許多台北市議員辦公室，台北市議員邱威傑28日動怒捶桌。（圖／記者林敬旻攝）



邱威傑表示，自己於27日中午1時50分時和柯文哲在台北市議會電梯門口交會，他有主動打招呼，但柯文哲卻視而不見，「如果你有什麼話要講，為什麼我趕回來，你卻不跟我講？」而柯文哲回應，「我沒看到你啊！」

邱威傑直言，或許柯文哲對他視而不見、忽視，但在27日沒有事先預約的情況下，帶著大批人馬、攝影師和媒體到辦公室，企圖製造議員怠忽職守、不願與市長見面假象，還於12時突襲辦公室，導致正在吃便當的助理不得不站起來跟柯文哲陪笑。

這時，邱威傑氣到直接捶桌，直言「我們都覺得無所謂了，你今天居然跟我說這謊話？」聽聞邱威傑的發言，柯文哲也馬上認錯，「好，這個我們錯了。」

台北市議員苗博雅提及，自己與黃珊珊於26日晚上一場餐會巧遇，當時餐會沒有邀請所有議員，自己只是偶然巧遇，但還是協助黃珊珊通知其他議員「聽說市長要來拜訪。」但當時也有告知黃珊珊，27日已有既定行程，質疑黃珊珊沒有轉告柯文哲。

苗博雅也批評，柯文哲在答詢時多次提及議員「躲起來」，「這是什麼意思？」而柯文哲則回應，「好啦，可以排時間，向黨團報告一次。」

▼台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）