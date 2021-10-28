陸雲南白藥炒股慘虧48億元　營收成長「淨利卻暴減6成！」

▲大陸雲南白藥。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸雲南白藥控股傳出因炒股慘虧11億元人民幣（約48億元新台幣），最新財報顯示，雲南白藥第三季營收92.8億元，年增9.98%，但淨利卻年減63.94%，僅有6.49億元。

根據陸媒《財聯社》報導，雲南白藥炒股浮虧大增，第三季度投資收益虧損4.72億元，前三季度，累計投資虧損11億元。半年報顯示，該公司投資的股票、基金、債券期初帳面價值為108.68億元，期末帳面價值為97.59億元，浮虧8.54億元。

報導提到，談到雲南白藥炒股，不得不提的人物就是雲南白藥的第一大自然人股東陳發樹，他最早經營木材生意，1989年起先後在廈門、福州開設了華都購物廣場，以此轉戰零售百貨業，創立新華都集團。

陳發樹2000年開始投資紫金礦業、青島啤酒等國企改革，實現了財富飛躍，也獲得了「國資炒手」的稱號。

雲南白藥2017年為了突破業績瓶頸，請來陳發樹入股陳發樹，在他的建議下，雲南白藥反向吸收合併了股東白藥控股，之後，王明輝仍為雲南白藥董事長，陳發樹任聯席董事長，也因為合併的關係，雲南白藥帳面資金暴漲百億，再加上「股神」陳發樹的加持，雲南白藥在投資領域愈發發力。

根據2020年的財報顯示，雲南白藥當年淨利潤55.11億元，其中投資收益高達26.18億元，佔比47.5%。嚐到甜頭後，今年5月，雲南白藥更是大手筆參與上海醫藥的定增計劃，擬投資112億元，參與上海醫藥的定增計劃，若定增成功，將持有上海醫藥18.02%的股份，成為其第三大股東。

但投資發力同時，雲南白藥對於主營業務的研發投入卻少的可憐，2017年至2020年，雲南白研發費用投入佔收入比重不足1%，遠低於同行業平均水平。最新的三季報顯示，雲南白藥前三季度累計研發費用增長到1.96億元，但與283.63億的營收相比，佔比仍然不足1%。

此外，今年8月，雲南白藥還因生產、銷售不符合經註冊產品技術要求的一次性使用醫用口罩，雲南省藥監局對其不合規口罩35095只進行沒收併罰款超11萬元。