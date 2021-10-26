台開案定讞趙建銘搶先入獄　趙父台南報到「2大咖」北檢發監

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘因台開炒股案遭判刑定讞，台北地檢署接到案卷後分別通知台中、台南地檢署統一通知4被告在26日到案執行，其中趙建銘已提前在25日下午向中檢報到發監，趙父趙玉柱將在26日上午向南檢報到，同案被告前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一則從北檢搭上囚車入監。

▲台開案被告蘇德建在兒子陪同下，向台北地檢署報到發監。（圖／記者劉昌松攝）

趙建銘2005年間，受邀到台北知名日式料理店三井餐廳，與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，趙、游等人趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。

▲台開案被告游世一向台北地檢署報到發監。（圖／記者劉昌松攝）

案經檢察官起訴後，法院多次針對被告犯罪所得計算方式，發回更審，長達16年後才三審定讞，趙建銘被判刑3年8月、趙玉柱4年、蘇德建3年8月、游世一4年4月，同時宣告沒收趙玉柱不法所得約3500萬元、游世一不法所得約6500萬元。

全案在14日判決確定後，檢方立刻啟動防逃機制，並聯繫通知4名被告，確保26日都能到案執行，其中趙建銘居住地分別在台南、台中，所以北檢囑託台中、台南地檢署代為執行，結果趙建銘提前在25日向中檢報到發監，趙玉柱則在26日向南檢報到，蘇德建、游世一維持在北檢報到發監。

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