互億科技「10億假交易」炒股　董事章德功1300萬元交保

▲上市公司互億科技董事章德功1300萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、林彥臣／台北報導

上市公司互億科技（6172）董事長廖年豐、董事章德功等人，涉嫌利用人頭製作至少10億元的假交易，虛增營收、美化財報，並且進場炒股拉抬自家股價，涉嫌違反《證券交易法》財報不實、操縱股價等罪，其中董事章德功原本否認犯罪，22日晚間台北地院開羈押庭時改口，坦承犯行，獲法官裁定1300萬元交保。

檢調獲報，互億科技董事長廖年豐、董事章德功，涉嫌找人頭公司不斷進行假交易，虛增公司收益，美化財報，在此同時，還疑似進場買賣自家公司股票，製造股票交易活絡的假象，藉此拉抬股價，同時涉嫌違反《證交法》財報不實、操縱股價等多項罪名。

▲互億科技董事長廖年豐22日凌晨就以100萬交保。（圖／記者劉昌松攝）



台北地檢署21日指揮調查局新北市調處，搜索互億科技等15處，包括疑似人頭公司負責人、章家親友在內，已有多人陸續在深夜獲檢察官諭令，依違反《證券交易法》罪嫌，依5萬到50萬不等金額交保候傳。

互億科技成立於1997年，實收資本額3億元，2002年興櫃、上櫃後，2004年上市，主要經營業務包括電腦週邊設備、資料儲存及處理設備、有線無線通訊機械器材，號稱是台灣前3大筆記型電腦專用的PC-Card 專業設計、研發、製造及銷售廠商。

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