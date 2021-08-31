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搜索松崗消息外洩！原來是她偷搬家找人套招　他趁機賣股避險60萬

▲▼ 松崗公司炒股案，緊接著又發現，早在案件偵辦之初，檢調單位搜索松崗公司剛結束，與松崗同屬龍邦集團的天剛公司大股東鄧光明，竟然在調查人員離開松崗後，大量出脫持股，在遭搜索利空消息曝光前，賣出87張避損，涉嫌內線交易，檢調單位5日搜索約談鄧光明等4人到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲天剛前董事長鄧光明承認得知入股的松崗公司遭搜索後，同步出脫持股涉嫌內線交易。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調去年偵辦殯葬大亨朱國榮涉嫌松崗炒股案時，秘密發動搜索行動，卻發現竟有人同步密集出脫松崗股票，追查發現原來是朱國榮女密友林桂馨，因擔心違反禁令擅自搬家被發現，請朋友協助掩護，消息輾轉傳到松崗股東鄧光明耳中，鄧擔心融資買股遭斷頭，偷賣避險近60萬元，台北地檢署31日依內線交易罪起訴鄧。

國寶集團總裁朱國榮在2018年間，為了賣掉營運不佳的松崗公司(6240)股票，透過女密友林桂馨拉抬松崗股價後，再倒貨大賺1.27億元，朱等人先前已被依違反《證券交易法》起訴。

▲▼ 檢調偵辦松崗公司炒股案，搜索松崗結束後，同屬龍邦集團的天剛公司大股東鄧光明大量出脫持股，涉嫌內線交易，同案嫌犯林桂馨。（圖／記者劉昌松攝）

▲林桂馨擔心違反限制住居禁令被發現，透過同事找人套招因而造成檢調搜索消息外洩。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調偵辦松崗炒股案期間，曾在2019年5月10日發動搜索，當時被搜索對象林桂馨因為另案被檢察官諭令限制住居，但林桂馨擅自離開原本陳報的忠孝東路住處，搬到吳興街去住，林女為了避免違反禁令被發現，在搜索現場暗示同仁，通知松崗前總經理陳沅榜，套招供稱吳興街房子是陳暫借林女使用。

陳沅榜獲知消息後，告知朋友、曾任天剛資訊董事長的鄧光明，鄧因為先前融資購買松崗股票，擔心搜索消息曝光後，將造成松崗跌價，他自己的恐遭斷頭，竟馬上在市場上掛賣212張，共賣出87張。

鄧光明遭約談後，坦承為了避損而賣股，繳回近60萬元的避損獲利，檢察官依涉嫌《證券交易法》內線交易罪起訴鄧，至於陳沅榜雖轉告應秘密的搜索行動，但因偵查不公開僅用於規範公務人員，且陳的出發點並不是要提供炒股內線，因此獲得不起訴處分。

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