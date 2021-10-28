柯文哲：基隆輕軌不見了　蔡英文政府「再換一張芭樂票」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲近日為基隆捷運與基隆市長林右昌不斷隔空互嗆，台北市政府發言人陳智菡27日搬出2020年4首長共識，直言柯文哲被交通部長王國材、林右昌「群起圍毆」，就是因為戳破「國王的新衣」。被問到該爭議是不是蔡政府的「芭樂票」？台北市長柯文哲28日表示，基隆輕軌不見了，現在「再換一張芭樂票」。

柯文哲28日上午赴台北市議會專案報告。國民黨籍台北市議員陳重文表示，基隆捷運沒有基隆，還遭到林右昌、王國材批評有健忘症，究竟是柯文哲有健忘症，還是基隆捷運就是一張「芭樂票？」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲回應，「你要說我多管閒事也是可以，我就看不慣⋯我哪有什麼健忘症。」要討論基隆捷運，首先要討論基隆輕軌，基隆輕軌不是不見了嗎？「當年信誓旦旦說4年後完工，現在4年到了。」

陳重文追問，所以是不是蔡英文政府「芭樂票」騙人？柯文哲認為，「沒有啊！他再換一張芭樂票。」

針對因為撕破民進黨「國王的新衣」結果被圍毆，柯文哲直言，「習慣了！我只是愛講話。」但還是要務實面對問題，基隆捷運不進基隆，那住在基隆與這條捷運有關係嗎？本來要做基隆捷運到台北市，結果起點卻在八堵，「這不是很奇怪？然後先做八堵到台北市，不切實際！」

國民黨籍台北市議員汪志冰也於質詢前送給柯文哲一本《國王的新衣》童書，汪志冰表示，柯文哲是國王大臣旁邊的討人厭小孩，包括之前批評總統蔡英文的4個堅持是廢話，都是「令人討厭的小孩」。柯文哲則回應，自己只是點出設計問題在哪裡。

▼台北市議員汪志冰質詢柯文哲，送上國王的新衣一書。（圖／記者林敬旻攝）